“Chile entero está con ustedes y nosotros también”: Los Jaivas darán concierto solidario para apoyar a afectados por incendios

La histórica banda chilena Los Jaivas anunció que este sábado 24 de enero dará un concierto solidario en Concepción con el fin de reunir ayuda para las familias afectadas por los incendios forestales que han impactado a las regiones de Ñuble y Biobío.

“Amigas y amigos de Concepción, Penco, Lirquén y de todas las comunas que están sufriendo con estos incendios. En estos días tan difíciles para muchas familias, les enviamos todo nuestro cariño, fuerza y solidaridad. (…) Chile entero está hoy con ustedes, y Los Jaivas también, con el corazón abierto“, señalaron.

El show se desarrollará desde las 19:30 horas en el Parque Ecuador, como parte de la Feria Internacional de Arte Popular (FIAP), evento que continúa realizándose pese a la suspensión de otras actividades culturales en el Gran Concepción debido a la emergencia. En el escenario también participará la banda local Urus.

“Este sábado, en la Feria Artesanal de Concepción, estaremos llevando nuestra música para entregarles un poco de alegría y compañía en medio de estos días turbulentos. Será una instancia para reencontrarnos desde la música y movilizar ayuda concreta”, añadieron.

La presentación será de carácter gratuito y estará abierta a toda la comunidad. No obstante, la organización habilitará un punto de acopio en el mismo recinto, donde las personas asistentes podrán colaborar con donaciones de alimentos no perecibles, útiles de aseo y agua embotellada, las que serán destinadas a las familias damnificadas.

A través de sus redes sociales, Los Jaivas realizaron un llamado a sumarse a la iniciativa solidaria, expresando su apoyo a las comunidades afectadas y señalando que buscan convertir la música en un espacio de encuentro y ayuda concreta en medio de la emergencia que vive la zona centro-sur del país.