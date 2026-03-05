Chile brilla en el ranking de Billboard: Los Prisioneros, Los Jaivas, La Ley y Los Bunkers entre las 50 mejores bandas de rock latino

La prestigiosa revista Billboard Latin y Billboard Español publicó su lista definitiva con las 50 bandas de rock latino más influyentes de todos los tiempos. Cuatro agrupaciones chilenas figuran en la selección: Los Prisioneros en el puesto 5, Los Jaivas en el 18, La Ley en el 26 y Los Bunkers en el 34, en un reconocimiento que destaca la diversidad y el legado del rock nacional.

La revista especializada Billboard presentó su esperado ranking con las 50 mejores bandas de rock latino de la historia, una selección que busca capturar la esencia de un género marcado por la rebeldía, la poesía y la fusión cultural.

Y Chile no se quedó afuera del esperado ranking, con cuatro bandas que han marcado generaciones y traspasado fronteras con su música.

Los Prisioneros (puesto 5): la voz de una generación

Formados en San Miguel en 1979, Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia convirtieron el synth-pop en un arma de crítica social. Temas como “El Baile de los que Sobran” y “Estrechez de Corazón” se transformaron en himnos para una juventud que enfrentaba la dictadura y la transición. Billboard destaca que “pocas bandas se atrevieron a rebelarse contra el sistema como lo hicieron Los Prisioneros, y ninguna lo hizo con tanto swagger bailable”. Su obra magna Corazones (1990), producida por Gustavo Santaolalla, capturó el alma de un país que lidiaba con el amor, la pérdida y el anhelo de libertad.

Los Jaivas (puesto 18): la fusión cósmica de los Andes

Con más de seis décadas de trayectoria, la banda formada en Viña del Mar en 1963 logró lo imposible: fusionar el rock psicodélico con los sonidos ancestrales de los Andes. Instrumentos como la zampoña y el charango se integraron a su propuesta eléctrica, creando un universo sonoro único. Alturas de Macchu Picchu (1981), inspirado en el poema de Neruda, es considerada una obra cumbre. Según Billboard, “Los Jaivas crearon un puente sonoro entre la tradición precolombina y el mundo moderno, consolidando su legado como uno de los innovadores más cósmicos e impresionantes del rock latino”.

La Ley (puesto 26): el sonido sofisticado del rock chileno

Como uno de los actos más influyentes del rock alternativo y pop-rock, La Ley logró éxito internacional gracias a su sonido sofisticado y estética vanguardista. Fundada en 1987 y liderada por Beto Cuevas, la banda se convirtió en la primera agrupación chilena en ganar un Grammy, por su MTV Unplugged de 2001. Éxitos como “El Duelo”, “Mentira” y “Día Cero” forman parte del imaginario colectivo latinoamericano. Billboard destaca su capacidad para mantenerse vigentes con múltiples entradas en las listas latinas.

Los Bunkers (puesto 34): la renovación del rock desde Concepción

Formados en 1998 en la capital penquista, Los Bunkers se convirtieron en pilares del rock contemporáneo. Su sonido, influenciado por bandas clásicas como The Beatles, logró una fusión perfecta entre tradición rockera y letras nostálgicas. Álbumes como Vida de Perros (2005) y La Velocidad de la Luz (2013) incluyen himnos como “Llueve Sobre la Ciudad” y “Bailando Solo”. Luego de un receso, la banda se reunió en 2022 y continúa cosechando éxitos. La revista destaca su capacidad para mantenerse vigentes y su profundo arraigo en la escena rockera nacional.

La inclusión de estas cuatro bandas confirma la riqueza y diversidad del rock chileno, que ha sabido dialogar con las corrientes globales sin perder su identidad. Desde la crítica social de Los Prisioneros hasta la experimentación cósmica de Los Jaivas, pasando por la sofisticación pop de La Ley y la energía renovadora de Los Bunkers, Chile demuestra por qué es cuna de algunos