Chile brilla en Cannes con “La misteriosa mirada del flamenco” de Diego Céspedes: Se llevó el Gran Premio

En tanto, "Un poeta", del colombiano Simón Mesa Soto, se llevó el Premio del Jurado.

(EFE) – Las cinematografías de Chile y Colombia fueron las vencedoras este viernes de los galardones de la sección Una cierta mirada, la segunda en importancia del Festival de Cannes.

La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, se llevó el Gran Premio, y Un poeta, de Simón Mesa Soto, el Premio del Jurado.

La misteriosa mirada del flamenco, película chilena que cuenta con coproducción española, es la ópera prima de Céspedes y es un western ‘queer’ atravesado por elementos mágicos que transcurre en un pueblo minero del norte de Chile.

Allí, un grupo de mujeres trans ha formado una pequeña familia y adoptado a una niña abandonada. Pero la comunidad y los mineros las miran con terror debido a la leyenda de que enamoran a los hombres y les transmiten, simplemente con la mirada, una misteriosa enfermedad.

En el caso de Un poeta, es el tercer largometraje de Soto, que en 2014 se llevó la Palma de Oro al mejor cortometraje por Leidi.

Con un actor no profesional como protagonista y la espina de casi haber renunciado al cine en los últimos años, Soto construyó una comedia en la que se ríe de sí mismo y de la idiosincrasia del mundo del arte, que sigue la vida de Óscar Restrepo (Ubeimar Ríos), un poeta fracasado.

Los hermanos Tarzan y Arab Nasser ganaron el de premio mejor dirección por Once Upon a Time in Gaza, una comedia negra ambientada en la Franja en los años 2007 y 2010.

El galardón de mejor guion fue para Harry Lighton, por Pillion, y en las interpretaciones, el del apartado femenino se lo llevó Cléo Diara, por su trabajo I Only Rest in the Storm, y el masculino Frank Dillane, protagonista de Urchin, ópera prima del actor Harris Dickinson.

Entre las películas que competían en esta sección estaban otros dos debuts detrás de las cámaras, los de Scarlett Johansson, con Eleanor, The Great, y Kristen Stewart, con The Chronology of Water.

El jurado de Una cierta mirada ha estado presidido por la realizadora, guionista y directora de fotografía británica Molly Manning Walker, y entre sus miembros ha contado con el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart.