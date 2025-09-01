Cultura conciertos

Chase Atlantic en Chile 2025: Fecha y preventa de entradas del concierto en Movistar Arena

Por CNN Chile

01.09.2025 / 15:08

{alt}

La gira Lost In South America 2025 de Chase Atlantic pasará por Brasil, Argentina y Chile. Entérate de cuándo será el concierto en Santiago y cómo conseguir entradas.

La banda australiana Chase Atlantic anunció las fechas de su gira Lost In South America 2025, que incluye presentaciones en cinco ciudades de la región.

El trío visitará Brasil, Argentina y Chile en el marco de una serie de shows que se realizarán durante noviembre.

El grupo, conocido por una propuesta que combina R&B, pop y rock alternativo, llega a Sudamérica tras el lanzamiento de su último sencillo, FACEDOWN, y de su cuarto álbum de estudio, Lost in Heaven.

Fechas de la gira Lost In South America 2025

9 de noviembre: São Paulo, Brasil — Suhai Music Hall
11 de noviembre: Porto Alegre, Brasil — KTO Arena
13 de noviembre: Río de Janeiro, Brasil — Qualistage
17 de noviembre: Santiago, Chile — Movistar Arena
19 de noviembre: Buenos Aires, Argentina — C Art Media

Concierto en Santiago y venta de entradas

Fecha: 17 de noviembre de 2025
Lugar: Movistar Arena, Santiago
Preventa exclusiva: Lunes 8 de septiembre, desde las 11:00 horas, con un 20% de descuento para clientes Santander, disponible a través de Puntoticket.
Venta general: Miércoles 10 de septiembre a partir de las 11:01 horas, en el mismo sistema.

 

