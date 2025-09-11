Channing Tatum admite que haber rechazado una película de Guillermo del Toro fue “el mayor error” de su carrera

Años después, el actor que sigue siendo fan de Guillermo del Toro y lamenta no haber colaborado con él.

(CNN) — El actor Channing Tatum confesó que dejó pasar un papel que hoy considera “el mayor error” de su carrera: interpretar a la Bestia en una versión de La Bella y la Bestia, dirigida por Guillermo del Toro.

En entrevista con Vanity Fair, Tatum explicó que el proyecto llegó en un momento complicado de su vida.

“Acababa de tener un bebé. Estaba en una película que me estaba matando, y el guion todavía no estaba del todo listo”, recordó.

“Simplemente pensé: ‘No creo que pueda hacer esto ahora mismo’”.

El actor no reveló el nombre de la película que estaba rodando en ese entonces.

Su hija Everly, fruto de su relación con su exesposa Jenna Dewan, nació en 2013.

Tatum reconoció que se arrepiente profundamente de no haber aceptado la oportunidad de trabajar en el remake del clásico de Disney de 1991: “Fue el mayor error, porque soy el mayor fan de Guillermo. Y creo que Guillermo haciendo La Bella y la Bestia habría sido la película más increíble de todas”.

Finalmente, Del Toro nunca concretó la realización de la película. CNN solicitó comentarios a los representantes de Tatum y del cineasta mexicano.