Celebran 20 años del CENTEX en Valparaíso con concierto: ¿Quiénes se presentarán este jueves 20?

El Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas traslada su aniversario al Teatro Municipal porteño con entrada liberada.

El Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (CENTEX) cumple dos décadas y lo festejará con una celebración abierta en el Teatro Municipal de Valparaíso.

La entrada será liberada y el acceso funcionará por orden de llegada hasta completar aforo, en dos veladas que buscan reforzar el carácter comunitario del espacio ubicado en Sotomayor 233.

La conmemoración se realizará este jueves 20 de noviembre, desde las 18:15 horas, con un elenco que reúne figuras de amplia trayectoria y nombres clave de la escena local. CENTEX pone el acento en su rol de “puertas abiertas” y en la generación de redes creativas, sello que define su trabajo cultural en el puerto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Centex (@centexculturas)

¿Qué se viene este jueves?

El jueves 20 inicia con bolero y tango a cargo de Inti González junto a Gabriela Atal y parejas del taller Tango Pasión. Luego, los organilleros aportan tradición popular, Mora Lucay presenta su propuesta autoral y Los Crack del Puerto cierran como leyenda viva del cancionero porteño, tras consolidar proyección latinoamericana.