Catherine O’Hara, protagonista de “Mi Pobre Angelito”, muere a los 71 años

Por Miriam Elder

30.01.2026 / 15:52

O'Hara comenzó su carrera en Second City, Canadá, antes de dedicarse al cine. Sus papeles en "Beetlejuice" (1988) y "Mi Pobre Angelito" (1990) fueron ampliamente aclamados.

(CNN) – Catherine O’Hara, quien protagonizó las legendarias películas “Beetlejuice” y “Mi Pobre Angelito” antes de protagonizar “Schitt’s Creek”, murió este viernes. Tenía 71 años.

La muerte de O’Hara fue confirmada a CNN por un miembro del personal de la oficina de su representante, Marc Gurvitz. Esta persona se negó a revelar su nombre ni más detalles.

O’Hara comenzó su carrera en Second City, su Canadá natal, antes de dedicarse al cine. Sus papeles en “Beetlejuice” (1988) y “Mi Pobre Angelito” (1990) fueron ampliamente aclamados. Pronto, comenzó a colaborar con el director Christopher Guest, protagonizando muchos de sus icónicos falsos documentales, como “Waiting for Guffman” (1996) y “Best in Show” (1996).

