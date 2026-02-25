“Catador de empanadas”, 31 Minutos y el “Guatón” Salinas: Esteban Düch conquista al “Monstruo” en su debut en Viña 2026

El comediante venezolano se presentó en la tercera jornada del certamen con una rutina que abordó estereotipos, migración y vivencias locales, logrando conectar con el público de la Quinta Vergara y disipando los fantasmas de la fallida presentación de su compatriota George Harris en 2025.

Esteban Düch cumplió el sueño de cualquier comediante. Esta noche, en la tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026, el humorista venezolano radicado en Chile desde hace más de una década debutó en la Quinta Vergara con una rutina que selló su conexión definitiva con el “Monstruo”.

Tras el show del dúo mexicano Jesse & Joy, Düch subió al escenario con la presión de ser el segundo venezolano consecutivo en pisar el certamen, luego del abucheado paso de George Harris en 2025.

Una rutina afín al público chileno

El comediante, que forjó su estilo en el Comedy Restobar y teloneó a figuras como Edo Caroe y Luis Slimming, construyó un show basado en sus vivencias como migrante y los estereotipos que enfrenta.

“Mi comedia y mi relato será mucho más afín a los chilenos porque nos podemos entender todos”, había adelantado en conferencia de prensa, y la noche confirmó sus palabras. Con referencias a la idiosincrasia local y un humor ácido pero cercano, Düch logró lo que muchos intentan: que el público se riera de sus propias contradicciones.

La sombra de George Harris y la validación del público

Antes de subir, el comediante reconoció que vivió “una sensación agridulce” por la validación que recibió en redes sociales tras el fracaso de su compatriota. “Me decían ‘acá tenemos comediantes venezolanos que han hecho la pega en Chile'”, recordó.

Pero su presentación demostró que el camino era otro: desde el respeto al público y el conocimiento del código local. Con una rutina cercana a la hora, Düch confirmó que Viña es, como él mismo dijo, “la graduación de cualquier comediante”. Y esta noche, se tituló con honores.

Una fresca propuesta humorística

Düch comenzó su rutina hablando del pastor Rocha y de la ola de migrantes que ha sido tema de conversación en los últimos años en nuestro país. Luego comenzó a la “posición del venezolano” como migrante en nuestro país, hablando de los aportes de Andrés Bello para nuestro país y riéndose de que no “fue el último venezolano” que llegó a nuestro país.

Su rutina continuó hablando de su experiencia al llegar a nuestro país, su mala experiencia con los ya infames taxistas de aeropuerto. Luego habló de como a los venezolanos y los colombianos tienen bastante cosas en común; luego pasó a demostrar similitudes entre argentinos y uruguayos, e incluso entre los chilenos de Calama y los Bolivianos.

Luego pasó a hacer un chiste entre las diferentes interpretaciones que existen en Chile y Venezuela con la palabra “maraca”. Después de este hilarante intercambio pasó a darle un duro pero inteligente golpe a las políticas migratorias de la gobierno entrante, diciendo que le quedan solo “15 días” y que quizá estas “sean las únicas gaviotas que lleguen a Venezuela“. Sacando risas en el público, sin un poco de resquemor por la tensa atmósfera política actual.

Posteriormente, pasó a hablar de la dura situación por la que está pasando Venezuela con la detención de Maduro y de cómo esto ha sido una “luz de esperanza”, por el fin de la dictadura, pero también razón de preocupación. No sin por su puesto, poner su cuota de humor.

Posteriormente se dió un momento que llamó bastante la atención, cuando Düch afirmó que había “mucho apoyo ahí arriba y poco acá abajo”, con respecto a sus reflexiones sobre la migración y la situación de un venezolano en nuestro país.

Asimismo, Düch mantuvo el filo político, asegurando que ahora ha “agarrado chilenismos”, razón de la por qué ahora se parece a exministro vocero de Gobierno, Giorgio Jackson, razón de la por qué le gritaron en la calle: “Jackson cu-, devuelve los computadores”.

Nada quedó fuera de su tintero: La gran afinidad que tenemos los chilenos con las licencias médicas, la expansión de la comida peruana, y el amor de todos los compatriotas por las Fiestas Patrias. Dentro de esta sección, chistes de doble sentido sobre empanadas y choripanes causaron furor, incluso en redes sociales, donde lo tilador de “catador de empanadas”.

Tras una brillante “primera pata” de su rutina se llevó la Gaviota de Plata con todas las de la Ley. En ese momento, visiblemente emocionado, aseguró “esto es muestra de que cuando uno quiere a chile, chile te quiere de vuelta”. Para ser interrumpido por Karen Doggenweiler, quien afirmó “me tiene que probar la empanada el próximo 18”.

Un final de merecedor del oro

Sin estar conforme con haberse llevado el primer galardón, Düch siguió sorprendiendo con una interpretación impresionante de la canción “Equilibrio Espiritual” de 31 Minutos, debido a que su hijo es fanático del popular noticiero de marionetas.

Y de más remate, el humorista mostró una canción original que escribió junto al legendario Rodrigo “Guatón” Salinas, miembro original del icónico programa chileno, quien lo acompañó en el escenario de la Quinta Vergara, sorprendiendo al público, provocando gritos y vitores que exigían la Gaviota de Oro.

Düch recibió el segundo galardón, mostrando que el sincretismo venezolano y chileno es posible a través del poder del buen humor y la comedia.