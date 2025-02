Carlos Vives prendió Viña 2025: Una fiesta de vallenato, baile, besos y hasta Claudio Bravo

Carlos Vives deslumbró en su quinta presentación en el Festival de Viña del Mar. Interpretó sus grandes éxitos, interactuó con el público e incluso bajó del escenario para besar a su esposa. La noche incluyó una imitación a Freddie Mercury y la aparición sorpresa de Claudio Bravo, quien le entregó una camiseta de fútbol tras recibir su primera gaviota.

Carlos Vives encandiló por completo al público durante su paso por el Festival de Viña del Mar 2025.

El colombiano de 63 años aterrizó con lo mejor de su icónico cancionero en el certamen por quinta vez en su carrera, y lo hizo con la seguridad que solo los grandes saben. Y antes de comenzar, incluso avisó que su show sería completamente en vivo y sin uso de inteligencia artificial.

Vives, recientemente nombrado Persona del Año en los Latin Grammy 2024, hizo bailar, cantar y vibrar a una Quinta Vergara completamente sumida ante himnos que han traspasado generaciones completas a lo largo de toda Hispanoamérica, interpretando desde clásicos como Pa’ Mayté y La Gota Fría hasta hits contemporáneos como La Bicicleta y Cuando Nos Volvamos A Encontrar.

Interactuó directamente con el público, improvisó en medio de sus éxitos para hacer mención del público de Viña y también se dio el lujo de bajar del escenario en repetidas ocasiones —convirtiéndose en el primer artista de la 64° edición en hacerlo—.

Una de esas veces, específicamente durante la interpretación de Volví a Nacer, incluso besó a su esposa, Claudia Elena Vásquez, ante las cámaras por varios segundos.

Los momentos más destacables de la noche incluyeron una imitación a Freddie Mercury, con su propia versión de We Will Rock You al coro de Viva el vallenato. También hubo sorprendió la aparición del arquero de la Generación Dorada, Claudio Bravo, quien subió al escenario a entregarle una camiseta justo después de su primera gaviota.

Su compatriota Sebastián Yatra, cuyo show se vio aplazado desde el martes al sábado debido al corte de luz a nivel nacional, lo acompañó junto antes de cerrar en la interpretación de Robarte Un Beso.

¿Qué canciones interpretó Carlos Vives en Viña 2025?

1. Pa’ Mayté

2. Ella Es Mi Fiesta

3. La Bicicleta

4. Fruta Fresca

5. Volví A Nacer

6. Canción Bonita

7. La Gota Fría

8. La Cañaguatera

9. Carito

10. La Tierra del Olvido

11. Robarte Un Beso

12. Cuando Nos Volvamos A Encontrar