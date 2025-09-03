Cardi B es absuelta en caso civil por presunta agresión a una guardia de seguridad

Tras el fallo, la rapera agradeció a sus abogados y seguidores, y calificó la demanda como “frívola”.

(CNN) — Un jurado en California resolvió que la rapera ganadora del Grammy Cardi B no es responsable de las acusaciones de agresión en una demanda civil interpuesta por Emani Ellis, una exguardia de seguridad.

El caso se remontaba a un incidente de 2018 en el pasillo de un centro médico donde trabajaba Ellis. Ella acusaba a la artista de haberla agredido físicamente mientras se dirigía a una cita con su obstetra, cuando estaba embarazada. Ellis reclamaba daños punitivos y médicos por un rasguño en el rostro.

Cardi B negó las acusaciones y declaró durante dos días de juicio la semana pasada. Tras conocerse el veredicto, la artista expresó alivio y agradeció a sus abogados, a los jurados y a sus seguidores.

“No estoy jugando, incluso si estuviera en mi lecho de muerte lo diría: no toqué a esa mujer. No toqué a esa chica”, afirmó la intérprete de Up.

Una demanda “frívola”, según la rapera

A la salida del tribunal, Cardi B calificó la demanda como “frívola” y lamentó haberse perdido el primer día de clases de sus hijos debido al proceso judicial.

También comentó que el juicio coincidió con el lanzamiento de su nuevo álbum, lo que la obligó a jornadas intensas: “Me levantaba a las 5:30 de la mañana para estar lista para la cámara en la corte. Mi frente está en carne viva de cambiarme las pelucas”, bromeó.

Su estilo, humor y declaraciones durante el juicio, transmitido por Court TV y ampliamente difundido en redes sociales, atrajeron atención renovada sobre el caso, que llevaba siete años abierto.

“Espero que esto quede atrás”, dijo la rapera el martes.

Por su parte, el abogado de Ellis, Ron Rosen Janfaza, señaló que su clienta planea apelar el fallo. Ellis criticó a Cardi B por su conducta en la sala, describiéndola como “totalmente poco profesional”.