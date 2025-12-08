Caravana navideña en Santiago 2025: fechas, rutas y comunas por donde pasará el recorrido con el Viejo Pascuero

La actividad incluirá vehículos iluminados, música y presentaciones itinerantes, cuyos horarios y rutas ya fueron confirmados para facilitar la organización de los vecinos.
La antesala de Navidad comienza a sentirse con fuerza en la capital y, como cada año, uno de los panoramas urbanos más concurridos vuelve a las calles.
La Caravana Navideña de Coca-Cola Zero Azúcar difundió su programación oficial para diciembre, con un circuito que considera nueve comunas de Santiago y que promete despliegues de vehículos iluminados, música en vivo y presentaciones temáticas pensadas para toda la familia.
La organización dio a conocer un calendario detallado para facilitar la planificación de los vecinos.
Cada recorrido comenzará a las 20:00 horas y se extenderá hasta las 23:00, salvo en Maipú, donde finalizará una hora antes. El trazado incluye sectores residenciales y arterias principales de Puente Alto, Las Condes, Providencia, San Joaquín, La Reina, Peñalolén, Renca, La Florida y Maipú.
Programación completa:
Sábado 6 de diciembre: Puente Alto
Horario: 20:00 a 23:00 hrs.
Ruta: Desde la Municipalidad de Puente Alto por Av. Concha y Toro, Av. San Carlos, Av. Ejército Libertador y Av. Gabriela, para luego retomar Concha y Toro hasta el punto de inicio.
Domingo 7 de diciembre — Las Condes
Horario: 20:00 a 23:00 hrs.
Ruta: Inicio en Los Dominicos; continúa por Camino El Alba, Paul Harris, Av. Cristóbal Colón, Rotonda Atenas, Av. Tomás Moro y Av. Apoquindo. Retorno a Los Dominicos.
Martes 9 de diciembre: Providencia
Horario: 20:00 a 23:00 hrs.
Ruta: Partida en la Municipalidad de Providencia. Avanza por Av. Pedro de Valdivia, Pocuro, Los Leones, Dr. Pedro Lautaro Ferrer, Diagonal Oriente, Av. Santa Isabel, Miguel Claro y Eliodoro Yáñez. Regreso por Pedro de Valdivia.
Miércoles 10 de diciembre: San Joaquín
Horario: 20:00 a 23:00 hrs.
Ruta: Desde Espacio Mujer por Av. Las Industrias, Veras Mena, Pinturillo, Carmen Mena, Pje. Benozzo Gozzoli, Av. Salesianos, Mateo Toro y Zambrano, Alcalde Pedro Alarcón, Av. Santa Rosa y Av. Carlos Valdovinos, concluyendo en la Embotelladora Coca-Cola.
Sábado 13 de diciembre: La Reina
Horario: 20:00 a 23:00 hrs.
Ruta: Inicio en la Aldea del Encuentro; recorrido por Av. Fernando Castillo Velasco, Vicente Pérez Rosales, Av. Príncipe de Gales y Carlos Ossandón.
Lunes 15 de diciembre: Peñalolén
Horario: 20:00 a 23:00 hrs.
Ruta: Partida en el Centro Cultural Chimkowe. Avanza por Av. Grecia, Río Claro, Las Parcelas, Av. Los Orientales y Los Molineros. Retorno a Av. Grecia.
Martes 16 de diciembre: Renca
Horario: 20:00 a 23:00 hrs.
Ruta: Desde la Plaza de Renca por Av. Domingo Santa María, Balmaceda, Manuel Rodríguez, Arturo Prat, Av. Condell, J. M. Infante, Av. Vicuña Mackenna, Av. Brasil, El Montijo y Av. Miraflores, hasta la Embotelladora Coca-Cola.
Miércoles 17 de diciembre: La Florida
Horario: 20:00 a 23:00 hrs.
Punto de partida: Sector Parque Eduardo Frei / Estadio Bicentenario.
El detalle de calles será informado por el municipio en sus plataformas oficiales.
Jueves 18 de diciembre — Maipú
Horario: 20:00 a 22:00 hrs.
Ruta: Salida en Av. 5 de Abril, continuando por Av. Los Pajaritos, Av. Segunda Transversal, Central Gonzalo Pérez Llona y regreso por Los Pajaritos hasta el Templo Votivo.