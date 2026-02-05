Cultura conciertos

Cancamusa anuncia gira por Chile: Ciudades, fechas y venta de entradas

Por CNN Chile

05.02.2026 / 12:00

La artista nacional presentará en vivo su disco “Dopamina” y también repasará parte de su repertorio anterior en una serie de conciertos agendados en recintos teatrales.

Cancamusa anunció su Dopamina Tour Chile 2026, una gira por cuatro ciudades que se realizará durante mayo y que estará centrada en la presentación en vivo de Dopamina, su álbum más reciente.

El tour contempla conciertos en Valdivia, Concepción, Viña del Mar y Santiago, con entradas disponibles a través de distintas ticketeras según cada evento.

El tour toma su nombre de Dopamina, disco que la cantante, compositora y baterista lanzó en 2025.

Fechas confirmadas:

15 de mayo – Valdivia, Teatro Cervantes, Passline
20 de mayo – Concepción, Teatro BioBio, Ticketplus
23 de mayo – Viña del Mar, Teatro Municipal, Puntoticket
24 de mayo – Santiago, Teatro Nescafé de las Artes, Ticketmaster

La venta de entradas estará disponible desde este jueves 5 de febrero, a las 12:00 horas.

En entrevistas y reseñas de medios especializados, el álbum ha sido descrito como un trabajo de 12 canciones grabado en gran parte en Ciudad de México, con producción a cargo de la propia Cancamusa junto a Julián Bernal y Sinclavi, y mezcla realizada por Bernal, Sebastián Panesso y Jon Castelli.

