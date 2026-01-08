Café Tacvba pidió a disqueras retirar su catálogo de Spotify: Afirman que plataforma contraviene su “visión artística y ética”

El vocalista de la banda, Rubén Albarrán, explicó que la petición se basa en una serie de motivos y enlistó “las inversiones en armamento”, “la publicidad de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos)”. La empresa respondió señalando que "los hechos cuentan una historia distinta" y que "Spotify no financia la guerra".

(EFE) – El vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, informó que la banda solicitó a Universal Music y Warner Music México que retiren de Spotify el catálogo del grupo, a fin de no financiar guerras y acciones reprobables de Estados Unidos.

En un mensaje en video compartido este miércoles en sus redes sociales, el cantante defendió que la plataforma contraviene su visión artística y su ética, además de cuestionar el modelo de reparto de regalías y el uso de inteligencia artificial en la industria musical.

“En días pasados he entregado, de parte de Café Tacvba, una carta, tanto a Universal Music como Warner Music México, solicitándoles que se baje el catálogo de Café Tacvba de la plataforma Spotify”, señaló.

El cantante explicó que la petición se basa en una serie de motivos y enlistó “las inversiones en armamento”, “la publicidad de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos)”.

Asimismo, “la utilización de un royalty pool totalmente injusto”, además de calificar como insuficientes los pagos que reciben: “Nuestras regalías de miseria”.

Albarrán también criticó “la utilización de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas”, al sostener que “la música debe tener significado y debe apoyar a los pueblos y darles fuerza”.

También comentó que el grupo busca evitar que sus ingresos terminen vinculados con conflictos, al afirmar: “No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables”.

En su publicación de Instagram, Albarrán precisó que las cartas fueron dirigidas a las disqueras Warner Music México y Universal Music México, “quienes por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba”, y afirmó que el retiro se solicita “por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética tanto personal como de banda”.

El músico invitó a los seguidores a escuchar a Café Tacvba en otras plataformas o incluso a “boicotear” Spotify, al considerar que es una forma de no participar “de los abusos del poder” y de “las guerras en curso”, además de llamar a “crear un nuevo mundo, más justo, horizontal” y en el que “la música siga teniendo valor” y “significado”.

Albarrán concluyó que esperan una respuesta formal de ambas compañías.

Respuesta de la empresa: “Spotify no financia la guerra”

Tras conocerse la información, Spotify respondió con un comunicado. “Respetamos el legado artístico de Café Tacvba y el derecho de Rubén Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra. Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania. Además, actualmente no hay anuncios de ICE en Spotify; la publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas. Spotify es una plataforma para la música, y nuestra política de IA se enfoca en proteger a los artistas humanos de clones y fraudes”, señaló.

“Nos enorgullece que la música de Café Tacvba haya generado millones de dólares en Spotify a lo largo de los años, y la realidad es que Spotify sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música. Constantemente pagamos el 70% de nuestros ingresos a los titulares de derechos. Sentimos un profundo respeto por el legado de Café Tacvba y seguimos comprometidos con ser el puente entre su música y los millones de fans que los apoyan en nuestra plataforma todos los días”, agregó la empresa.