La Academia de Cine actualiza las Bases de la 40° edición de los Premios Goya

Por CNN Chile

04.09.2025 / 10:26

Las modificaciones tienen que ver con la categoría de "Mejor Película" y los festivales seleccionadores en las categorías de cortometrajes.

La Junta Directiva de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España actualizó las bases  de la 40° edición de los Premios Goya.

Las modificaciones se refieren a la categoría de “Mejor Película” y los festivales que son seleccionadores en las categorías de cortometrajes.

En detalle, se señala en el punto 12.2 que solo se admitirá en la categoría de “Mejor Película” la inscripción de “personas que cuenten con el crédito de ‘productor/a’ o ‘producido/a por’ en los títulos de crédito de la película. No podrán optar a este premio las personas con crédito de ‘productor/a ejecutivo/a’, ‘coproductor/a’, ‘productor/a delegado/a’, ‘productor/a asociado/a’ o cualquier otro”.

Asimismo, se actualizó el listado de festivales seleccionadores, “tras modular el requisito de trayectoria mínima de los certámenes participantes, que queda en 7 años”.

De ese modo, se incorporan al listado de festivales seleccionadores de esta edición Ibizacinefest, Cerdanya Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Sax, NIFF. Navarra International Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Pilar de la Horadada – CORTOPILAR.

