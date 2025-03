“Cada decisión tiene un precio”: Revelan desgarrador tráiler final de “The Last of Us II” con Pedro Pascal

Quedan solo unas pocas semanas para el tan esperado estreno de la segunda temporada de la serie. Revisa todos los detalles.

Este sábado, se liberó el tráiler final de lo que será la segunda temporada de The Last of Us, con Pedro Pascal como uno de sus protagonistas.

En el adelanto de casi dos minutos podemos ver a Ellie (Bella Ramsey) y Joe (Pascal) distanciados tras la difícil decisión que tomó el personaje interpretado por el chileno al final de la temporada pasada.

Cabe recordar que la serie está inspirada en el videojuego de la empresa Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment, estrenándose su primera temporada en el año 2023.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de The Last Of Us?

La segunda temporada de The Last Of Us se estrenará el próximo domingo 13 de abril.

¿Dónde se podrá ver la temporada 2 de The Last Of Us?

La nueva temporada de The Last Of Us podrá ser vista cada domingo por HBO y en simultáneo vía streaming a través la plataforma MAX.

Mira el tráiler final de The Last Of Us