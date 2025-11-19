CA7RIEL & Paco Amoroso presentan “GIMME MORE”: Primera Canción de su Nuevo album “TOP OF THE HILLS”

El dúo argentino abre una nueva etapa con un adelanto de su próximo proyecto discográfico.

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso inicia una nueva fase creativa con el anuncio de Top of the Hills, su próximo álbum de estudio. Aunque mantienen en reserva la fecha de estreno, la expectativa entre sus seguidores crece, especialmente tras el lanzamiento de “GIMME MORE”, su primer adelanto oficial.

El track llega junto a un videoclip frenético que muestra la vida del dúo después de su triunfo en los Latin Grammy, instancia en la que se llevaron 5 galardones igualando a Bad Bunny en cantidad en esta edición 2025.

La narrativa arranca justo después de la ceremonia y se transforma en una secuencia de escenas eufóricas que exhiben casino, excesos, helicópteros y fiestas sin control, con apariciones que incluyen al ilusionista David Blaine.

El video funciona como un cierre caótico e irónico, fiel al estilo del dúo, pero también introduce una vista crítica que sostiene el concepto de la canción, como ya venían trabajando en su último álbum de estudio “PAPOTA”

Una crítica a la fama desmedida

“GIMME MORE” se centra en la lógica de la insatisfacción permanente. La frase “tengo un millón y quiero dos” encapsula una idea que atraviesa toda la canción.

El dúo describe a personajes que lo tienen todo, pero que viven en un vacío emocional que no se llena. Siguiendo la letra de canciones como la de “Re forro”, en la cual tocaban por primera vez el tópico de la fama y la insatisfacción personal, “El sueño lo cumplí, ¿pero a qué costo?, ayer no me quería y hoy me odio”

De esa tensión surge la crítica central: una inflación del deseo que nunca se sacia, incluso cuando el éxito parece total.