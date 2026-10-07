BTS en Chile: Revisa cómo se verá el escenario según tu ubicación a través de un simulador en 3D

Los fanáticos de BTS podrán anticipar cómo será su experiencia en el Estadio Nacional gracias a una simulación virtual que permite conocer la vista del escenario desde distintos sectores del recinto.

La cuenta regresiva para el esperado regreso de BTS a Chile ya está terminando. Con tres presentaciones programadas en el Estadio Nacional para los días 14, 16 y 17 de octubre, miles de fanáticos se encuentran expectantes.

Frente a esto, una iniciativa digital desarrollada por @azkistudio para la comunidad Army permite visualizar en 3D la perspectiva hacia el escenario desde cualquier sector del estadio.

Este simulador virtual tiene como objetivo conocer la perspectiva dentro del concierto y preparar a la fanaticada días previos a la esperada presentación.

¿Cómo revisar la vista para el concierto?

El recorrido interactivo permite dislumbrar la vista desde cancha y las Galerías Andes y Pacífico.

Para revisar la vista al escenario de manera virtual, debes seguir los siguientes pasos:

Debes acceder al sitio web arirangchile.azki.cl

Una vez dentro, debes escoger tu sector, fila y número de asiento.

Luego puedes arrastrar la pantalla con el cursor o el dedo desde tu teléfono móvil para rotar la panorámica en 360°.

También se encuentra la opción “Modo Noche“, que muestra el escenario con las pantallas encendidas y las luces del show.