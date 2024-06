Ya está disponible “Bridgerton” parte 2: Las 5 diferencias entre la temporada 3 y el libro que inspira la serie

La popular producción de Netflix se basa en una serie de novelas de la autora estadounidense Julia Quinn, que abordan las historias de amor de los hermanos y hermanas Bridgerton. En este caso, la serie no ha seguido el orden de los libros de la autora. Conoce los detalles en la nota.

-ALERTA DE SPOILERS–

(CNN Español) – Después de la más que comentada escena del carruaje, Colin Bridgerton (Luke Newton) por fin pronuncia las palabras que los fans de la serie de Shonda Rimes esperábamos ansiosos: “Por el amor de Dios, Penélope Featherington, ¿vas a casarte conmigo o no?”. Lo que Bridgerton aún no sabe, en la serie, es que Penélope (Nicola Coughlan) es la muy denostada lady Whistledown. Pero en el libro sí lo sabe y le hace la propuesta conociendo su identidad secreta.

La popular producción de Netflix se basa en una serie de novelas de la autora estadounidense Julia Quinn, que abordan las historias de amor de los hermanos y hermanas Bridgerton. En este caso, la serie no ha seguido el orden de los libros de la autora: la historia de Penélope y Colin se narra en la cuarta novela de la saga de Quinn, Seduciendo a Mr. Bridgerton, y no en la tercera, centrada en la historia de Benedict Bridgerton (Luke Thompson).

El descubrimiento de Colin Bridgerton

En la serie (que estrenó el 16 de mayo la primera parte de la tercera temporada y el 13 de junio la segunda), la primera en descubrir las actividades literarias de Penélope es Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), una de las hermanas de Colin, en la temporada anterior, lo que las lleva a un distanciamiento que se mantiene en la primera parte de la nueva temporada.

Sin embargo, en el libro Eloise está a oscuras y es su hermano Colin el que descubre a la verdadera lady Whistledown un día que ve a Penélope subirse a un carruaje de alquiler y la sigue hasta una iglesia alejada de la zona de Londres en la que viven y en la que hace parte de sus negocios.

La revelación, como es de esperarse, no le cae nada bien a Colin: el libro retrata su enfado, principalmente por lo que le puede suceder a Penélope si descubren la verdad, y eventualmente una cierta envidia: Colin, que no maneja el patrimonio familiar como Anthony (Jonathan Bailey) ni pinta como Benedict (que en la novela tiene una carrera artística ya consolidada), quiere hacer algo significativo y se da cuenta que ella ya lo hizo con sus años de chismoseo profesional como lady Whistledown. Pero sin pánico: todo se resuelve de una manera inesperada en la que queda de manifiesto el amor de Colin por Penélope.

Cómo reaccionará el Colin de la serie es algo para lo que tendremos que esperar.

Cressida Cowper: ni soltera ni amiga de Eloise

Hay algo en lo que el libro y la serie coinciden: Cressida Cowper (Jessica Madsen) no es un personaje especialmente querido. Sin embargo, en la serie la joven es presentada como una soltera en busca de marido que, luego del alejamiento de Penélope y Eloise, se hace amiga de la inquieta Bridgerton (a quien por cierto le guarda un secreto importante).

En la cuarta entrega de Quinn sobre los Bridgerton, la que está enfocada en el romance “Polin”, Cowper es en realidad viuda de lord Twombley, quien no la ha dejado en una posición económica muy holgada. Tanto es así que, cuando lady Agatha Danbury (Arsema Thomas) ofrece una generosa recompensa a quien desvele la identidad de lady Whistledown, Cressida dice que es ella. No le creen, por supuesto.

La tragedia de Francesca Bridgerton

Aunque Penélope y Colin son los grandes protagonistas de la primera parte de la tercera temporada, también Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) tiene un lugar destacado: hace su presentación en sociedad, eventualmente deslumbra a la reina con sus dotes para la música y comienza el proceso de búsqueda de candidatos a los que nos tiene acostumbrados la serie. Empieza con una actitud 100% práctica, que no augura grandes romances, hasta que conoce al conde de Kilmartin (Victor Alli).

Esa historia promete, pero quienes hayan leído el libro saben que acaba en tragedia: el conde de Kilmartin muere tras un corto matrimonio con Francesca, que en la novela correspondiente a la temporada ya es viuda y vive parte de su tiempo en Escocia (Quinn, no obstante, le da una segunda oportunidad a lo largo de sus novelas).

No es la única Bridgerton cuyo estado civil cambia en el libro. En Seduciendo a Mr. Bridgerton, Benedict ya está casado. Para su historia de amor en la pantalla, mientras tanto, habrá que esperar a próximas temporadas.

La hermana menor de Penélope

Sabemos que Penélope no tiene lo que se dice un buen vínculo con sus hermanas Philippa (Harriet Caín) y Prudence (Bessie Carter), casadas y presionadas por su madre para que conciban a un heredero.

Sin embargo, en el libro su panorama familiar es mejor porque tiene otra hermana, Felicity, que es en realidad la menor de las cuatro y con la que tiene una buena relación. Felicity además es muy amiga de Hyacinth Bridgerton. Su madre, por cierto, quiere emparejar a Felicity con Colin, algo que evidentemente no sucede.

Lord Debling no existe en el libro

Lord Alfred Debling, (Sam Phillips) que bien pudo terminar casado con Penélope si la serie hubiera seguido por otro rumbo (mucho más decepcionante), directamente no existe en el libro de Quinn.

Penélope no tiene otro pretendiente a punto de pedirle matrimonio cuando Colin se da cuenta de sus sentimientos hacia ella y, por cierto, tampoco le pide ayuda al tercero de los Bridgerton para buscar esposo (si no recuerdas cuál es el orden de los hermanos, recurre al alfabeto, ya que en ese orden los bautizaron lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) y su difunto esposo: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesa, Gregory (Will Tilston), Hyacinth (Florence Hunt).

Nota del editor: este artículo fue publicado originalmente en mayo de 2024 y republicado en junio de 2024.