Brian May hizo magistral aparición junto a Benson Boone en Coachella

Una espectacular aparición tuvo Brian May en el festival Coachella.

El mítico integrante de Queen fue invitado por el cantante Benson Boone para tocar el reconocido solo en la canción Bohemian Rhapsody.

Este sábado comenzó la primera ronda de conciertos del espectáculo estadounidense, donde la emergente estrella de 22 años invitó al escenario a May.

“Con ustedes, Brian May”, gritó a los asistentes al evento, mientras el músico británico aparecía en lo alto de una tarima.

May también tocó junto a Boone Beautiful Things, canción que lo hizo más conocido en la plataforma TikTok.

A mediados del 2024, el también astrofísico reveló que sufrió un derrame cerebral. En sus redes sociales relató que la situación ocurrió de la nada y que fue muy repentina.

En esa oportunidad también manifestó que no quería compasión y que ya se encontraba bien.

Benson Boone performed Queen’s “Bohemian Rhapsody” with Brian May on guitar at Coachella last night pic.twitter.com/0z8HhCUIXj

— 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) April 12, 2025