“Brave Cat”: El regreso a los cortos animados del equipo ganador del Óscar con una historia de búsqueda

El nuevo largometraje de Punkrobot sigue a Kona, una gata que enfrenta sus miedos para hallar a su madre en un mundo hostil, en una obra inspirada en la historia reciente de Chile.

El director chileno Gabriel Osorio, junto al productor Patricio Escala, dupla que en 2016 obtuvo el primer Óscar de animación en Chile por Historia de un Oso, se reúne nuevamente para dar vida a “Brave Cat” (Gato Valiente), cinta cuyo tráiler fue estrenado este jueves 23 de octubre.

Inspirada en la historia chilena, Gata Valiente presenta a Kona, una joven gata del bosque que se embarca en una peligrosa travesía para encontrar a su madre, secuestrada por perros al servicio de los humanos. En medio de paisajes tan hermosos como hostiles, Kona deberá enfrentar sus miedos y convertirse en un símbolo de resistencia. El avance del primer largometraje animado de Punkrobot, estudio chileno ganador del Óscar, anticipa una obra cargada de acción, emoción y un profundo mensaje sobre la valentía y la esperanza.

En conversación con la revista Variety, Gabriel Osorio explicó que la inspiración de su premiada Historia de un Oso provino de las vivencias de su abuelo durante el exilio tras el golpe militar de 1973. En esta nueva producción, el director aborda “la contraparte del exilio”, centrada en las familias que permanecieron en Chile y debieron buscar a sus seres queridos. Sobre su visión, Osorio añadió que se vio “obligado a imaginar un mundo donde el perdón nos muestre un nuevo camino”.

Por su parte, Eleonor Coleman, encargada de la dirección de animación bajo la productora parisina Indie Sales, que trabaja en conjunto con el equipo chileno, destacó el carácter “ambicioso y encantador” del proyecto, describiéndolo como “un largometraje que encarna el equilibrio perfecto entre arte y comercio, con un atractivo comercial excelente y una creatividad excepcional”.

El filme cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y de la Universidad de Las Américas (UDLA).