El presidente Gabriel Boric fue ovacionado por el público de la Quinta Vergara durante la presentación de Fabrizio Copano en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023.

¿Qué pasó?

La situación ocurrió cuando el comediante comenzó a hablar sobre las elecciones que tuvo el país en los últimos tres años, específicamente respecto a las presidenciales de 2021.

En la instancia, Copano dijo que Chile “es el único país del mundo que vota por una persona y lo odia inmediatamente. A los 15 minutos es como ‘ya no me gusta este hueón’. Además, que lo odiamos por las mismas razones que votamos por esa persona”.

En ese contexto, hizo mención de los dos triunfos que tuvo el ex presidente Sebastián Piñera, para posteriormente decir que, tras un descontento con la gestión del ex mandatario, la sociedad chilena pensó “busquemos a alguien joven, que venga sin experiencia. Alguien que no tenga nada que ver, joven, sin experiencia”.

El chiste fue interrumpido rápidamente por el público presente, donde comenzó a aplaudir y a ovacionar el apellido del jefe de Estado, aunque también se escuchaban pifias.

“Manifiéstense con libertad, está todo bien”, dijo Copano para luego continuar con su rutina.

Revisa el momento: