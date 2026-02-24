Bomba Estéreo debutó en Viña 2026: Show de madrugada, Flor de Rap y Gaviota de Oro en la Quinta Vergara

La banda colombiana cerró la segunda noche del Festival de Viña 2026 en un horario complejo, con menos público en el recinto, pero mantuvo la conexión con la audiencia que permaneció en la Quinta. El show incluyó la aparición de Flor de Rap y terminó con doble Gaviota.

Bomba Estéreo debutó en la Quinta Vergara en la madrugada de este martes 24 de febrero (tras la jornada programada del lunes 23), cerrando la segunda noche del Festival de Viña 2026 minutos antes de las 2:00. El contexto importó, pues la cartelera de la jornada los situaba al cierre de una jornada extensa que ya mostraba signos de desgaste en parte del público.

A esas horas de la madrugada, el recinto ya mostraba una baja importante de público en varios sectores, detalle imposible de ignorar en los planos generales de la transmisión. Sin embargo, pese a ello, la presentación del grupo colombiano confirmó algo que en el país ya parecía evidente hace años, y es que la conexión de Bomba Estéreo con el público local no dependía de si se trataba o no de su primera vez en Viña.

La banda, que ha construido una relación sostenida con el país a través de festivales como Lollapalooza Chile (2011 y 2017), Primavera Fauna (2012) y REC (2020), finalmente tuvo su estreno en la Quinta con una recepción que, pese al horario, mantuvo baile, coro y entusiasmo en cancha y primeras filas. La euforia con la que el público restante recibió a los colombianos, pese al letargo propio de la madrugada y la disfonía de, horas antes, haber coreado a todo pulmón los éxitos de Pet Shop Boys y haber reído con Rodrigo Villegas, lo demostró.

Con un vestido vaporoso en tonos rosados y anteojos de sol, Liliana “Li” Saumet apareció en escena y marcó desde el inicio el tono del show. “Vamos a entrar a un ritual donde nos olvidamos de todo. Entramos al baile, nos conectamos con la música, con nuestra raíz”, mencionó, mientras las pantallas de la Quinta Vergara se encendían con visuales psicodélicos y figuras de hongos gigantes.

El arranque con su éxito Fuego funcionó como un disparador inmediato de energía en vivo, donde

más que instalar una narrativa de debut solemne, la banda optó por activar rápidamente el cuerpo del público y llevar la presentación hacia una lógica de fiesta.

Uno de los momentos más comentados llegó con To My Love, cuando Li Saumet bajó del escenario, se acercó a las primeras filas, bailó, cantó y se tomó fotos con asistentes, reforzando una cercanía que ha sido parte del ADN escénico del grupo. La canción original pertenece a Amanecer (2015) y su versión remix con Tainy se convirtió en uno de los mayores éxitos de circulación internacional del repertorio de Bomba Estéreo.

También destacó la reacción del público ante canciones más masivas de su catálogo reciente, entre ellas Ojitos Lindos, colaboración con Bad Bunny que amplificó el alcance global de la banda y que además obtuvo visibilidad en circuitos de premios, incluyendo una nominación en los Latin Grammy.

Más adelante, al ritmo de Soy Yo, llegó una de las sorpresas de la presentación con la aparición de la gran invitada de la noche: Flor de Rap.

Pese al horario de madrugada y a una Quinta con menor público que en los bloques anteriores, la respuesta de quienes permanecían en el recinto fue suficiente para que los colombianos concretaran un paso premiado en Viña 2026, el grupo recibió primero la Gaviota de Plata y luego la Gaviota de Oro. La entrega de ambos reconocimientos terminó por sellar una presentación que, más allá del desgaste de la noche, logró sostener el ánimo festivo y la conexión con sus seguidores hasta el cierre.