Caso Blake Lively vs. Justin Baldoni: Actriz rechaza revelar historial médico y retira parte de sus acusaciones

El conflicto entre Lively y Baldoni ya suma seis demandas legales, incluyendo a Ryan Reynolds, publicistas y excolaboradores del director. La actriz sigue buscando una compensación millonaria por diversos daños, a pesar de retirar parte de sus acusaciones.

Blake Lively solicitó retirar sin perjuicio dos de sus acusaciones por angustia emocional contra Justin Baldoni, en medio del proceso legal que enfrentan por el detrás de cámaras de la película It Ends With Us, según documentos judiciales recientes.

El martes 2 de junio, la actriz de 37 años pidió formalmente al tribunal desestimar sus reclamaciones por “infligir intencionalmente angustia emocional” y “negligencia en la inflicción de angustia emocional” en el litigio que mantiene con Baldoni, de 41 años, director y coprotagonista del filme.

El abogado de Baldoni, Kevin Fritz, presentó una carta dirigida al juez Lewis J. Liman del Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York, en la que solicita “una orden para obligar a Blake Lively a identificar a sus proveedores médicos y de salud mental”, mediante la firma de un formulario HIPAA que autorice el acceso a notas de terapia e información médica relevante.

La presentación señala que, en lugar de entregar la información solicitada, Lively optó por “retirar sus reclamaciones de angustia emocional sin perjuicio”.

Esto, asegura el escrito, le permitiría a la actriz “negarse a revelar la información y los documentos necesarios para refutar que sufrió angustia emocional” y, al mismo tiempo, “mantener el derecho a volver a presentar estas reclamaciones en un futuro incierto, ya sea en este o en otro tribunal, después de que concluya el período de descubrimiento”.

Los abogados de Lively, Esra Hudson y Mike Gottlieb, rechazaron la estrategia de la defensa del actor y calificaron la presentación como “un intento desesperado de obtener otra ronda de cobertura en tabloides”.

En un comunicado a rla evista People, señalaron: “Estamos haciendo lo que hacen los abogados litigantes: preparar nuestro caso para juicio al simplificarlo y enfocarlo; ellos están haciendo lo que hacen: buscar desesperadamente otra cansada ronda de cobertura en los medios”.

La actriz, que alcanzó fama mundial por su papel como Serena van der Woodsen en la serie Gossip Girl,i “continúa alegando angustia emocional como parte de numerosas otras reclamaciones en su demanda, como acoso sexual y represalias, así como considerables daños compensatorios adicionales en todas sus acusaciones”, afirmaron sus abogados.