Blake Lively acusa que Justin Baldoni también “incomodó” a otras mujeres en el set de “It End With Us”

Blake Lively amplió su demanda contra Justin Baldoni, su coprotagonista en “It End With Us”, y agregó casi 50 páginas con más detalles sobre su denuncia de acoso y represalias. En ella, menciona que otras mujeres en el set también se sintieron incómodas y que Baldoni habría tomado medidas en su contra. La defensa del actor, en tanto, calificó las nuevas acusaciones como “rumores insustanciales”.

(CNN) — En una demanda enmendada, los abogados de Blake Lively añadieron casi 50 páginas a su demanda contra el coprotagonista de la actriz, Justin Baldoni, ampliando los detalles de las acusaciones iniciales de Lively de acoso sexual y represalias.

Presentada ante un tribunal federal de Nueva York el martes, justo antes de la fecha límite del juez, la demanda enmendada afirma que otras mujeres que trabajaron en el rodaje de la película, It Ends With Us, se sintieron incómodas por el “comportamiento inoportuno” de Baldoni y confiaron en Lively.

Otra compañera de reparto informó a Sony, la distribuidora de la película, de su preocupación por Baldoni, según la demanda de Lively.

“La Sra. Lively interpuso esta demanda porque era una de las ‘mujeres o dos’ a las que el Sr. Baldoni ‘un millón por ciento’ … ‘Incomodó’ en el rodaje de la película”, afirma la demanda enmendada.

“La Sra. Lively no era la única que se sentía incómoda en el plató, y el Sr. Baldoni y Wayfarer lo sabían. Después de que el Sr. Baldoni se enterara de que había provocado que la Sra. Lively y otras personas se sintieran ‘incómodas’, le dio la vuelta a su charla TED y a su defensa ‘feminista’”.

Como se menciona en su demanda original, la demanda enmendada alega que después de que Lively afirma que informó por primera vez de sus preocupaciones sobre el comportamiento de Baldoni en mayo de 2023, “otro miembro femenino del elenco informó de sus propias preocupaciones con respecto al comportamiento no deseado del Sr. Baldoni” a un representante de Sony y otro de los productores de la película.

Una semana más tarde, según la demanda de Lively, esa misma mujer del reparto “comunicó a la Sra. Lively su creciente preocupación por las condiciones en el plató y que le resultaba difícil hablar con el Sr. Baldoni”.

Los abogados de Lively dicen que, en lugar de hacer ajustes en el plató para que las mujeres se sintieran más cómodas, Baldoni tomó represalias contra Lively contratando a un equipo de gestión de crisis y llevando a cabo una campaña de desprestigio para arruinar la reputación de la actriz.

“La demanda incluye pruebas contemporáneas significativas de que la Sra. Lively no fue la única que planteó acusaciones de mala conducta en el plató más de un año antes de que se editara la película; así como pruebas que detallan las amenazas, el acoso y la intimidación no solo de la Sra. Lively, sino de numerosos transeúntes inocentes que han seguido la campaña de represalias de los acusados”, dijeron los abogados de Lively, Esra Hudson y Mike Gottlieb, en un comunicado a CNN.

Al ser contactado por CNN, el abogado de Baldoni describió la demanda enmendada de Lively como “decepcionante” y “llena de rumores insustanciales de personas anónimas que, claramente, ya no están dispuestas a presentarse o apoyar públicamente sus afirmaciones”.

En la presentación del martes, los abogados de Lively afirman que no nombraron a algunas personas en un esfuerzo por “proteger a civiles inocentes” del acoso en línea.

“Estos testigos han dado permiso a la Sra. Lively para compartir el contenido de sus comunicaciones (…) y testificarán y presentarán los documentos pertinentes en el proceso de proposición de prueba”, afirma la demanda.

Lively también añadió dos nuevas causas de acción – incluyendo difamación – a su demanda, alegando que el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, ha hecho comentarios difamatorios sobre Lively en los medios de comunicación, tomando represalias contra ella por “hablar y presentar demandas legales contra el Sr. Baldoni”.

Freedman “emite regularmente contenidos incendiarios a los medios de comunicación, apareciendo en cualquier programa que le acepte”, afirma la demanda, “y diciendo cualquier cosa, sea verdad o mentira, que perjudique la credibilidad de la Sra. Lively e intimide a otros para que no hablen en su favor”.