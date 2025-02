Justin Baldoni comparte detalles de su disputa legal con Blake Lively en un sitio web

Antes de la primera audiencia, el abogado del actor ha lanzado una plataforma con documentos relacionados con la disputa legal que enfrenta contra Blake Lively, en la que ha incluido una pestaña titulada "Cronología de eventos relevantes".

(CNN) — El abogado de Justin Baldoni ha lanzado un sitio web público que contiene documentos relacionados con la batalla legal del actor y director con la actriz Blake Lively.

El sitio web se publicó el sábado, dos días antes de la primera audiencia judicial en el caso altamente publicitado, que está programada para el lunes.

Baldoni y Lively, que coprotagonizaron la película de 2024 It Ends With Us, han estado discutiendo sobre las acusaciones de Lively de acoso sexual contra Baldoni y las posteriores represalias profesionales. Baldoni ha negado las acusaciones de Lively y afirma que ella y su esposo, Ryan Reynolds, intentaron dañar su reputación y que Lively asumió el control creativo de la película.

Hasta el momento, el sitio web contiene dos documentos públicos, que ya se han presentado ante el tribunal: la demanda enmendada de Baldoni por 400 millones de dólares contra Lively y Reynolds, además de una “cronología de eventos relevantes” de 168 páginas, que se presentó como anexo adicional a la demanda enmendada de Baldoni.

“La decisión de modificar nuestra demanda fue el siguiente paso lógico debido a la abrumadora cantidad de nuevas pruebas que han salido a la luz”, dijo Freedman a CNN en un comunicado el sábado.

CNN también se comunicó con representantes de Lively y Reynolds con respecto al sitio web.

El equipo de Baldoni asegura que no tienen “nada que ocultar”.

El mes pasado, los representantes de Baldoni compartieron imágenes de una escena filmada para It Ends With Us, que, según dijeron, refutaba algunas de las afirmaciones de Lively. Sin embargo, sus abogados dijeron que “cada fotograma de las imágenes publicadas corrobora, al pie de la letra, lo que Lively describió en el párrafo 48 de su demanda”.

El equipo de Lively ha solicitado restricciones a la prensa contra Freedman para “garantizar que los procedimientos en este tribunal no se vean perjudicados por la conducta de los abogados fuera de la sala del tribunal”, escribieron sus abogados en una carta al juez el mes pasado. También han indicado que buscarán desestimar el caso de Baldoni en su contra.

El lunes, los abogados de ambas partes deben presentarse en el tribunal de Nueva York para una audiencia sobre el caso. No se espera que Baldoni ni Lively estén presentes, dijo a CNN una fuente con conocimiento del procedimiento planificado.

El juicio se ha fijado para marzo de 2026.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional

Con información de Elizabeth Wagmeister.