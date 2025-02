¿Blair Waldorf con Seth Cohen? Leighton Meester actuará junto a su marido, Adam Brody, en “Nobody Wants This” 2

La estrella de “Gossip Girl” se sumará al elenco de la segunda temporada del éxito de Netflix. Allí, actuará como la némesis de infancia de Kristen Bell, quien en la serie interpreta al interés amoroso del esposo de Meester en la vida real, Adam Brody.

(CNN) — Leighton Meester, la estrella de Gossip Girl, ha firmado para unirse al reparto de Nobody Wants This (Nadie quiere esto en Latinoamérica) para su segunda temporada.

Netflix anunció la noticia en su página oficial de Instagram el jueves, escribiendo: “¡Todo el mundo quiere esto!”.

Meester—quien está casada con el protagonista de la exitosa comedia romántica, Adam Brody— interpretará a la antigua “némesis de secundaria” del personaje de Kristen Bell, Joanne, según Neftlix.

Variety informó de que Miles Fowler, del filme Bottoms, también se sumará en la próxima entrega, interpretando a un personaje del equipo de baloncesto de Noah (Brody) —conocido como los Matzah Ballers— que se vincula con la hermana de Joanne, Morgan (Justine Lupe).

Nobody Wants This, está protagonizada por Brody, Bell, Jackie Tohn, Lupe y Timothy Simons.

La serie narra la historia de Noah, un “rabino sexy”, que entabla una relación con Joanne, una locutora de podcasts muy sexual y sin ninguna afiliación religiosa en particular.

Las creencias religiosas de Noah y su familia tradicional obstaculizaron su relación en la primera temporada, pero la innegable química entre ambos hizo que la cosa siguiera adelante.

A principios de este mes, Brody ganó un premio Critics Choice por su actuación en la serie, y le dedicó a Meester una sentida mención en su discurso.

“Mi querida, querida, querida esposa, Leighton, gracias”, dijo Brody. “Gracias por compartir esta vida conmigo y este viaje conmigo. Gracias por nuestra familia. Te amo con todo mi corazón”.

Nobody Wants This fue un éxito instantáneo cuando se estrenó el año pasado.

Desde entonces, ha obtenido tres nominaciones a los Globos de Oro, incluidas las de Brody y Bell en las categorías de interpretación.

Brody y Bell también están nominados a los premios SAG, que Bell también presenta y que se celebran este domingo en Los Ángeles.

Aún no se ha anunciado la fecha de estreno de la segunda temporada.