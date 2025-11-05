Bizarrap regresa con Daddy Yankee: Conoce la hora del estreno de la nueva BZRP Session

Tras casi un año de pausa, el productor argentino vuelve con una colaboración junto al “Big Boss”, quien reaparece en la música tras anunciar su retiro en 2022.

El productor, DJ y compositor argentino Bizarrap anunció este martes 4 su regreso tras casi un año de ausencia con sus reconocidas Bizarrap Sessions, esta vez junto al “Big Boss”, Daddy Yankee. El artista reveló la noticia a través de su cuenta de Instagram, generando una ola de comentarios y reacciones por parte de sus seguidores.

Daddy Yankee había anunciado su retiro de la música en 2022, cerrando su carrera con la gira “La última vuelta”, cuyo último show se realizó en San Juan, Puerto Rico. Según explicó entonces, su decisión respondía a su deseo de dedicarse al cristianismo. Sin embargo, el pasado 16 de octubre sorprendió al mundo con su regreso y el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, “Lamento en baile”, para luego confirmar su participación en la esperada BZRP Session.

Sesiones y sus repercusiones

Las sesiones del productor argentino se han convertido en sinónimo de visibilidad y éxito, marcando un antes y un después en las carreras de numerosos artistas que han pasado por la icónica “habitación azul” del creador.

Casos como los de Ca7riel y Paco Amoroso, quienes dieron un salto internacional tras participar en las sesiones en 2019, acumulan hoy más de 96 millones de reproducciones en conjunto.

Siempre hay un chileno

Los chilenos Polimá Westcoast y DrefQuila también han pasado por el estudio de Bizarrap, con sesiones que suman 27 y 11 millones de visualizaciones, respectivamente.

Hora de estreno y plataforma

La colaboración con Daddy Yankee está programada para estrenarse a las 21:00 horas de Chile y podrá verse a través de YouTube, como es habitual. La expectativa se centra en el mensaje y el estilo que traerá el puertorriqueño: ¿volverá el “Big Boss” con el sonido clásico que marcó una era en la música urbana?