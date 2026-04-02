Ministerio de Transportes presentó el primer sistema de pago electrónico integrado en tres comunas de Antofagasta

Las autoridades destacaron que, junto con mejorar las opciones disponibles para que las personas puedan pagar, el sistema también aumentará la seguridad, ya que permitirá reducir de manera progresiva el uso de dinero en efectivo.

Este miércoles en la Región de Antofagasta, el ministro de Transportes, Louis de Grange, junto a autoridades de la zona, presentó el primer sistema de pago electrónico integrado en las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla.

Se proyecta que este nuevo sistema atienda una demanda mensual de más de 7 millones de pasajeros en Antofagasta; más de 844 mil pasajeros en Calama y más de 17 mil pasajeros en Tocopilla.

El ministro destacó que el “principal avance” es evitar seguir utilizando dinero en efectivo, que “genera un riesgo para los conductores y además genera incomodidad para muchos pasajeros”.

“Hoy en día, la gran mayoría de la población, en particular los usuarios del transporte público, están bancarizados; por lo tanto, tienen disponibilidad de usar alguna tarjeta bancaria o, alternativamente, acceder a la tarjeta Bipay, no solo en Antofagasta, sino también en Calama y en Tocopilla. Este es un estándar mundial que esperamos que sea un ejemplo para las otras regiones del país”, añadió.

Con la habilitación de este sistema, se permitirá el uso de tarjetas de adulto, adulto mayor, de estudiante, además del código QR a través de Bipay Wallet y tarjetas de crédito, débito Visa y Mastercard en las flotas del transporte público de Antofagasta, Calama y Tocopilla de manera integrada.

Las autoridades destacaron que, junto con mejorar las opciones disponibles para que las personas puedan pagar, el sistema también aumentará la seguridad, ya que permitirá reducir de manera progresiva el uso de dinero en efectivo.

Desde el Ministerio de Transportes indicaron que a partir de este 1 de abril y “durante tres meses, coexistirán ambos formatos de pago, asegurando una transición ordenada”.

¿Dónde estarán los puntos de venta y recarga?

El nuevo sistema de recaudo “se sustenta en una infraestructura de servicio que dispone puntos de contacto para sus usuarios”.

Y su despliegue contempla 350 lugares de venta y recarga, estratégicamente ubicados para cubrir la demanda en Antofagasta (222), Calama (107) y Tocopilla (23), permitiendo una transición fluida hacia la digitalización total.

Junto con ello, se instalaron tres Centros de Atención al Usuario (CAI) —uno por comuna— donde las personas podrán enrolarse para obtener su tarjeta de persona mayor, comprar la tarjeta adulto, recargar saldo, entre otros trámites.