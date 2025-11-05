31 Minutos estrena el tráiler oficial de “Calurosa Navidad, La Película”: Contará con la participación de Julieta Venegas

El adelanto del esperado filme muestra como la productora 31 ETG STUDIOS expande la trama del recordado especial navideño del show, estrenado en su segunda temporada.

Luego de estrenar un exitosísimo NPR Tiny Desk (que ya amasa más de 11 millones de visitas en YouTube), 31 Minutos acaba de lanzar el tráiler oficial de su anticipada película “Calurosa Navidad, La Película”.

El adelanto del filme, muestra cómo la productora 31 ETG STUDIOS expande y enriquece la historia del querido especial navideño de la segunda Temporada del show, transformándolo en un relato épico donde Juan Carlos Bodoque tiene que viajar al Polo Norte para “salvar la Navidad” de Titirilquén, luego de que un representante del Viejo Pascuero anunciara que la mítica figura no pasaría por el pueblo natal de los periodistas de 31 Minutos, producto de una ola de calor.

Recordemos que en la versión original de “Calurosa Navidad”, los compañeros del conejo rojo lo dejan a cargo de comprar los regalos. Sin embargo, Bodoque termina apostando y perdiendo todos los obsequios, dando paso a escenarios hilarantes.

Una invitada muy especial

Una de las sorpresas más grandes del tráiler fue el anuncio de que la película contará con la participación especial de la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas, quien interpretará una canción en el show que los personajes de 31 Minutos montarán para esperar la llegada de Juan Carlos Bodoque.

“Calurosa Navidad, La Película” se estrenará el 21 de noviembre a través de la plataforma Prime Video, de Amazon.