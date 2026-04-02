Fin de semana largo: Conaf llama a turistas y visitantes a actuar con responsabilidad en áreas protegidas

La institución relevó la importancia de resguardar la seguridad de las personas y la conservación de los ecosistemas.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) hizo un llamado a turistas y visitantes a actuar con responsabilidad en áreas protegidas durante este fin de semana largo por Semana Santa.

Este viernes 3 de abril es feriado religioso por Viernes Santo, día en que se conmemora la muerte de Jesús. Al ser viernes, corresponde a un fin de semana largo, por lo que muchas personas podrán aprovechar para descansar y salir junto a sus familias.

En ese contexto, la Conaf recomendó a la población, visitantes y turistas “extremar las precauciones al momento de ingresar a áreas silvestres protegidas, especialmente durante fines de semana largos y periodos de alta afluencia”.

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La Región de Los Lagos, por ejemplo, es una de las que “destaca por su riqueza natural y biodiversidad, siendo uno de los principales atractivos turísticos del país”.

En la zona hay una amplia red de áreas protegidas del Estado. Entre ellas se encuentran siete parques nacionales: Vicente Pérez Rosales, el más visitado; Pumalín Douglas Tompkins, Puyehue, Corcovado, Chiloé, Alerce Andino y Hornopirén; además de tres reservas nacionales: Llanquihue, Futaleufú y Lago Palena; y dos monumentos naturales: Islotes de Puñihuil y Lahuen Ñadi, que son administrados por Conaf.

Dichos territorios “abarcan ecosistemas terrestres, lacustres y marinos de alto valor ambiental”.

Por ello, la institución recalcó la importancia de disfrutar de los entornos de forma responsable y “resguardando tanto la seguridad de las personas como la conservación de los ecosistemas”.

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El director regional de Conaf Los Lagos, Fernando Gebhard, dijo: “Hacemos un llamado a excursionistas y turistas a planificar adecuadamente sus visitas, especialmente en actividades de alta montaña o ascensos a volcanes. Es fundamental contar con vestimenta apropiada, equipamiento adecuado y provisiones suficientes”.

Asimismo, recalcó la importancia de la prevención, señalando que las personas se deben registrar siempre en las guarderías de Conaf, “entregando datos personales, números de contacto de emergencia y el tiempo estimado de permanencia. Asimismo, es clave informar oportunamente al personal al término de la actividad”.

Junto a ello, Gebhard recomendó a los turistas llevar dispositivos de comunicación, como teléfonos o radios, en caso de enfrentarse a eventuales emergencias.