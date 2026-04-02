Sedini corrige error por caso Apablaza tras críticas de oposición: “Que el aprovechamiento político no nos desvíe”

La ministra vocera corrigió sus declaraciones tras afirmar erróneamente que el exfrentista había sido condenado por el crimen de Jaime Guzmán.

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, salió este miércoles a enmendar sus declaraciones sobre el caso de Galvarino Apablaza, luego de que afirmara el día anterior que el exfrentista había sido condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán, pese a que no existe una sentencia en su contra.

A través de su cuenta en X, la secretaria de Estado aclaró que “Galvarino Apablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años, y debe ser juzgado por nuestros tribunales”.

La corrección se produjo en medio de críticas desde la oposición, que cuestionaron el error en un caso de alta sensibilidad política y judicial.

Las declaraciones iniciales de la vocera habían generado reparos por la imprecisión respecto de la situación procesal del exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Junto con rectificar, Sedini también llamó a centrar el debate en el fondo del caso. “Que el aprovechamiento político no nos desvíe: es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley”, señaló en la misma publicación.