“Nosotros tenemos hoy casi la mitad de los deudores del CAE”: BancoEstado detalla su peso en el sistema de créditos

Entidad señaló que aún no recibe lineamientos adicionales y que el proceso se enfocaría según nivel de ingresos de los deudores.

En medio del plan impulsado por el Gobierno para reactivar el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE), el presidente de BancoEstado, Mario Farren Risopatrón, abordó en ADN Hoy, el rol de la institución y el estado actual del proceso, indicando que todavía no cuentan con nuevas instrucciones específicas.

“No hemos recibido instrucciones distintas a las que ya existen respecto de los mecanismos de cobranza. Lo que sí vamos a recibir es información más específica, producto del cruce de datos, para identificar, por ejemplo, quiénes tienen rentas superiores a cierto nivel y deben ser nuevamente contactados, o quiénes ejercen funciones públicas y no están al día en el pago de su crédito”.

Respecto del peso que tiene la entidad en este sistema de financiamiento, detalló que concentra una parte importante de los créditos otorgados. “Nosotros tenemos hoy casi la mitad de los deudores del CAE. No tengo el número exacto en este momento —le mentiría si le diera una cifra precisa—, pero sí sé que tenemos entre el 54% y 55% de los créditos y montos otorgados a la fecha. Además, en la última licitación, la de 2025, fuimos el único banco que se presentó y adjudicó créditos bajo esta modalidad”.

Asimismo, abordó el impacto de la morosidad en este instrumento, subrayando su efecto en el Estado. “Hay una morosidad alta que, en definitiva, impacta las arcas fiscales, porque este es un crédito con garantía del Estado. Desde el punto de vista de los bancos, se hace un esfuerzo de cobranza y, cuando los créditos caen en mora o quedan impagos, opera esa garantía”.

Farren también se refirió a la posición institucional frente al CAE y su continuidad, “como BancoEstado, nuestra definición es participar en todas las actividades que la ley permite a los bancos en Chile. El CAE es una de ellas, por lo que no nos vamos a restar. Vamos a cumplir con la ley tanto en el otorgamiento como en la cobranza de estos créditos”.

En el plano interno, mencionó que la entidad evalúa su propia situación respecto de trabajadores que pudieran estar vinculados al crédito, “en términos concretos, hay esfuerzos que podemos hacer. BancoEstado tiene 17.000 trabajadores, por lo que una primera pregunta es cómo estamos internamente: si hay colaboradores que fueron beneficiados con el CAE, si están al día en sus pagos y, en caso contrario, qué se puede hacer al respecto”.

Finalmente, sobre eventuales sanciones o restricciones adicionales para quienes mantengan deudas impagas, indicó que por ahora no existen definiciones. “No tenemos instrucciones todavía respecto de ese tipo de medidas”.