La estadounidense Billie Eilish sorprendió a sus fans este martes al anunciar la fecha y título del que será su segundo álbum de estudio: Happier than ever.

La cantante y compositora de 19 años había adelantado que algo estaba por venir el día anterior, cuando publicó un extracto de su nueva música, bajo la leyenda “Happier than ever”. Hoy sostuvo que este es su trabajo favorito.

“Estoy tan entusiasmada y nerviosa y ansiosa de que lo escuchen”, dijo a sus seguidores. “Nunca he sentido tanto amor por un proyecto como el que siento por este. Espero que sientan lo que yo siento”.

Para continuar con la emoción, la intérprete de Bad Guy adelantó que este jueves será estrenada una nueva canción.

Finneas -cantante, productor y hermano de Billie Eilish- también dijo que “volcamos todo nuestro corazón en este trabajo y no podría estar más emocionado de que sea de ustedes”.

Eilish lanzó When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, su álbum debut de estudio, en marzo de 2019 y con él ganó múltiples premios, entre ellos el Grammy a Álbum del Año en 2020.

Lo que va de 2021 también ha estado plagado de éxitos para la artista, quien estrenó el documental The world’s a little blurry y ganó dos nuevos Grammys a Mejor Grabación del Año con Everything I Wanted y Mejor Canción para una Película con No Time to Die.

Happier than ever será lanzado el 30 de julio.