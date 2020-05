VIDEO RELACIONADO – Las confesiones de artistas en cuarentena (04:33)

Billie Eilish publicó un video extraído de sus últimos shows en el marco de su gira Where Do We Go?, que alcanzó a presentar sólo tres fechas debido a la pandemia por el coronavirus.

El cortometraje titulado NOT MY RESPONSABILITY nace como una respuesta a quienes, desde el comienzo de su carrera, han realizado comentarios de odio por su aspecto físico y la sexualización de su imagen cuando apenas tenía 16 años.

Durante el registro, la cantante recita un potente discurso: “¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy yo mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías?”.

“Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, si me quito las capas, soy una puta, y aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas, y me juzgas a mí por él”, agregó.