Bob Gray en Welcome to Derry: Bill Skarsgård y el origen “muy distinto en tono” que imaginó para Pennywise

En una entrevista compartida por HBO Max con CNN Chile, el actor explica lo “raro” que le resultó volver tantas veces a un personaje y por qué se siente “libre de improvisar un poco” cuando entra en el estado del payaso maléfico.

Bill Skarsgård volvió a ponerse en los zapatos de un payaso diabólico en IT: Welcome to Derry, la nueva expansión televisiva del universo de Stephen King.

En esta conversación, el actor repasa cómo retoma a Pennywise después de años, qué tan “instintivo” le resulta entrar y salir del personaje, y por qué esta versión busca diferenciarse visualmente de lo que vimos en las películas.

La entrevista fue facilitada por HBO Max para CNN Chile como parte de una instancia de prensa compartida.

Aquí, Skarsgård también se detiene en el interés por Bob Gray, la identidad humana asociada al payaso, y reflexiona sobre la naturaleza de It como entidad cambiante: no es el payaso en sí, sino una presencia que elige esa máscara porque le sirve.

Y porque, en palabras del actor, ahí encuentra su diversión más retorcida.

Has hablado de lo intenso que es interpretar a Pennywise, el Payaso Danzante. ¿Cómo es volver a él unos años después para It: Chapter Two y ahora, unos años más tarde, para Welcome to Derry?

Tuve la experiencia cuando entré a hacer la segunda película, en la que estaba preocupado de que el personaje ya no fuera tan accesible para mí… pero lo fue de inmediato. Y con la serie pasó lo mismo. Conozco muy bien al personaje, así que todo simplemente volvió. ¡Él es como es! Cuando entro en el estado de Pennywise, me siento libre de improvisar un poco y hacer cosas que estén en línea con ese personaje. Es bastante fácil entrar y salir de él. Es algo bien raro. Nunca había sido parte de un personaje al que puedas volver tantas veces. Dios, han pasado qué… ¿nueve años desde que hicimos la primera película?

¿Sientes una mezcla de aprensión y miedo, o es emocionante e incluso divertido soltarte como Pennywise? ¿O es una mezcla de ambas?

Esa es difícil de responder. Al entrar a hacer la serie, no hubo nada que me preocupara del personaje. No hay mucha aprensión. La gran inmersión en la psicología de Pennywise ocurrió cuando lo creamos, y eso ya lo hice. Así que esto fue como volver a saltar dentro. Me encantó ver de nuevo a Andy y a Barbara Muschietti. Básicamente llegué a… payasear (risas).

IT: Welcome to Derry mostró a It en muchas otras formas durante los primeros episodios, pero aguantó el regreso de la forma de Pennywise hasta el Episodio 5, 29 Neibolt Street. Ahí, el niño perdido Matty (Miles Ekhardt) se metamorfosea en el payaso después de llevar a sus amigos jóvenes a la guarida de la criatura. ¿Esa fue tu primera escena en la serie, o grabaste otras partes antes?

No, de hecho sí fue lo primero que grabé para la serie: girando… la escena del baile en el tubo (risas). Esa fue la primera vez que apareció en la serie, y eso fue lo primero que hicimos. Apenas la cámara empezó a rodar, fue divertido.

¿Estás trabajando con muchas de las mismas personas detrás de cámara que en las películas?

Sí, son los mismos chicos, como Sean Sansom y Shane Zander, que hacen las prótesis allá en Toronto. Mucha gente del mismo equipo. Fue bien lindo ver a todos después del éxito de las primeras dos películas, pero también después de todo lo que le pasa a uno en la vida. Han pasado varios años; quizá seis o siete desde que terminamos la segunda. No tuve esa gran sensación de “Dios mío, volví como Pennywise”. Fue más bien todo lo que lo rodea lo que a veces se sentía surreal. Es como… ¿pasó el tiempo? ¿O sigo atrapado acá en las alcantarillas?

Andy Muschietti dirigió los episodios que tienen la mayoría de las secuencias grandes con Pennywise, pero ¿terminaste trabajando con otros directores de la serie en las partes que hiciste para sus episodios?

En otros episodios que él no dirigió, él igual iba y me dirigía a mí. Y eso estuvo bien. No sé qué tan cómodo me habría sentido haciéndolo con alguien más. Pennywise se siente un poco como el bebé de Andy y mío, así que no estoy tan seguro de querer compartir eso con otra persona.

Andy dice que ustedes dos hablaron sobre la posibilidad de continuar la historia mientras hacían It: Chapter Two, y que a ti te interesaba mucho Bob Gray, la identidad humana que Pennywise a veces dice tener en la novela de Stephen King.

Recuerdo que tuvimos muchas conversaciones mientras hacíamos la segunda película sobre: “Ok, ¿cómo harías una tercera entrega?”. Y muchas de las cosas que surgieron no son exactamente lo que es la serie, pero quedan rastros. Yo tenía la idea de hacer un tercer largometraje que fuese muy distinto en tono a las dos películas. Era una especie de precuela/origen interesante, sobre el hombre detrás de la máscara. El hombre al que Pennywise toma y se come, y del que adopta la forma, que es Bob Gray. Eso fue algo con lo que coqueteamos en la segunda película. Y eso era un tipo completamente distinto que, de alguna manera, pudimos hacer en la serie.

En el Episodio 6, Daddy’s Little Girl, vemos a la Sra. Kersh enfrentarse a la entidad It usando como carnada a una niña del hospital psiquiátrico Juniper Hill. Ella reconoce a este payaso como su padre desaparecido, pero todavía no sabemos quién era realmente Bob Gray. Cuéntanos sobre interpretar a Pennywise en esta escena. Tiene un momento de lo que parece confusión cuando ella no le tiene miedo de inmediato.

La escena del flashback fue entretenida, porque fue algo que ocurrió en el momento. Él se da cuenta de quién es ella y del hecho de que podría serle útil, y es como: “¿Eh…? ¡Ooooooh!” Y entonces empezó a reírse. Creo que es importante que él no quisiera ser dulce con ella. Es simplemente una criatura calculadora que piensa: “Oh, ahora sé quién es. ¡Y puede serme útil!”. Ese es ese pequeño momento al que te refieres en ese episodio.

Podemos ver al verdadero Bob Gray en el Episodio 7, The Black Spot, trabajando como artista en el carnaval itinerante que visita Derry en 1908. ¿Cuánta libertad tuviste para retratarlo? Obviamente va a tener tu cara porque It está copiando a esta persona, pero el pelo, la voz, la corporalidad… todo es muy distinto.

¡No creo que se parezca mucho a mí! Hay una foto de Bob Gray en las películas, así que hicimos la prótesis con esta especie de cabeza calva gigante y cejas falsas para esa foto. En la serie, mantuvimos el mismo look para los flashbacks de Bob Gray. En la segunda película hay una escena donde Pennywise se está pintando el maquillaje con sangre como Bob Gray. Entonces ya le habíamos echado un vistazo, pero nunca habías visto al tipo real. Siempre habías visto o una foto, o a It siendo Bob Gray para asustar a alguien.

IT: Welcome to Derry revela que Bob Gray no es malévolo. Es un pobre tipo. Tiene una hija pequeña, que más tarde se convierte en la Sra. Kersh, y tiene algunos momentos genuinamente cariñosos con ella mientras ella prepara su propio traje de payaso, como Periwinkle, el rol que solía hacer su difunta madre.

En esa escena estaba escrito algo como: “Oh, es un papá tan dulce”. Era un hombre inocente, dulce, que perdió a su esposa. Estoy seguro de que ama a su hija, pero yo no quería que fuera una versión simplificada y reducida de un ser humano. Él es alcohólico, y creo que está realmente miserable porque en algún punto de su vida estuvo en el gran circo, la gran carpa, y ahora quedó reducido a este carnaval itinerante. Así que no está muy contento donde está. Tiene a su hija, pero perdió a su esposa y toma demasiado. Hay algo chistoso en lo sarcástico y amargado que podía ser, aunque solo tuviéramos unas pocas escenas para hacerlo. Es algo diferente. No es Pennywise.

En el flashback de 1908 del Episodio 7, incluso vemos el acto en el escenario que capta la atención de It, que está mirando desde un granero cercano en la forma de un niño pequeño y ominoso.

Fue bien interesante interpretar a Bob Gray interpretando a Pennywise. Yo pensaba: “¿Cómo haces la versión humana del payaso?”. No es la cosa demoníaca, sino lo que la cosa demoníaca imita.

Es una sorpresa cuando abres la puerta del escenario y aparece esta cara nueva con el maquillaje familiar, pero se nota la línea de la calva/postizo. Es casi como una versión Spirit Halloween de Pennywise.

Estamos a comienzos de los 1900, así que es como esta imitación tipo vodevil. Me entretuve con eso. Solo que sentía que no había terminado de descifrar por completo al personaje de Bob Gray. Y ahí fue como: “Ok, ahora estoy interpretando a Bob Gray”. Pero Bob Gray está interpretando a Pennywise, que es su número de payaso. Entonces había capas. Mientras más capas le agregas a una interpretación, más te vas alejando de ti mismo.

En realidad era un payaso bastante chistoso. No hay mucho de siniestro en su acto. Es una verdadera serie para niños.

Todo eso estaba coreografiado y armado como una secuencia. Sí, hay algo medio tierno ahí. Creo que Bob Gray es un artista que usa su vida como entretenimiento. Entonces está la tristeza de haber perdido a su esposa dentro de esta performance de payaso bien extraña. Pero a los niños parece gustarles, y ese era el punto. El punto completo es que la entidad It está viendo a niños sentirse atraídos por este payaso, y la entidad encuentra eso útil.

Al final de su show, Bob Gray se da vuelta y le sonríe al público, y es una sonrisa normal. Pero la marioneta de la criatura del bosque a su lado también se gira… y tiene los dos dientes enormes extra de la versión de Pennywise de It.

¡Eso es intencional! Es intencional que el roedor tenga ojos amarillos y dientes de castor. La entidad It está incorporando al roedor y al hombre. Tal cual.

¿Puedes contarme sobre la voz de Bob Gray? Porque tiene una manera muy distintiva de hablar: una subida y bajada muy musical. Recuerda a W.C. Fields.

Había algo de la época que me hizo pensar: “Ok, acá puedes irte para algún lado con esto”. Cuando tuve el look de ese tipo, supe que tenía que completar esa cara con una voz, y eso fue lo que salió. Es mi intento de sonar “a la antigua”. Quién sabe cuál es realmente su origen, pero es de una época pasada y es bien seco, y fuma un montón de cigarrillos. Eso simplemente emergió en cómo sonaba.

Esa noche se le acerca en la forma del niño chico espeluznante, intentando atraerlo hacia el bosque. Bob Gray está fumándose un cigarro y tomándose un trago y, con su carácter irritable, le dice al niño: “¿No ves lo ocupado que estoy?”. Es un corte buenísimo.

Sí, lo pasé bien con el personaje de Bob Gray, especialmente en esa escena con el niñito. En el guion estaba escrito más como: Bob Gray está muy preocupado por este niño que aparece y se interna en el bosque. “Oh, te voy a ayudar…” Pero yo pensaba: no hay forma. A este tipo no le gustan los niños para nada. Está en su descanso, tomando whisky, fumando, y en los primeros 1900 no creo que los adultos fueran conocidos por ser muy amables con niños extraños, medio vagabundos. De todas las escenas de la serie, esa es la que más me hizo reír en términos de la interpretación. Encontré a Bob Gray bien entretenido.

Después del incendio de The Black Spot, It tiene otro encuentro con Madeleine Stowe como la Sra. Kersh, esta vez décadas después de haberlo visto en el hospital. Ella está vestida con su traje completo de payasa Periwinkle y todavía cree que él es su padre desaparecido. Pero esta vez It no la ilusiona.

Está en un punto en el que Pennywise siente que ella le ha sido útil, pero ahora ya no le importa, y se vuelve muy cruel con ella al revelarle el hecho de que… (Risas) Se comió a su padre. Eso fue realmente entretenido.

Al final del Episodio 7, Pennywise queda inactivo por otros 27 años, pero despierta antes de tiempo cuando se desbloquea la puerta metafísica que lo mantiene atado dentro de Derry. Se levanta desde su piscina, y todo debajo de la nariz está teñido de un rojo carmesí por la sangre en la que estaba empapado. ¿Había alguna razón para darle este nuevo look “dividido”?

Andy quería crear una imagen de Pennywise que fuera diferente y única en comparación con las películas. Y eso fue. Hay otras diferencias sutiles. Se ve un poquito más de época. La peluca es distinta. El vestuario es esencialmente el mismo, pero cuando lo obligan a despertar otra vez después de volver a hibernar, regresa completamente rojo. Así que si te quieres disfrazar para Halloween como el Pennywise de la serie, vas a tener que ir pintado de rojo desde acá (señala desde su labio superior hacia abajo). “Ok, ya veo que eres de Welcome to Derry y no de It: Chapter One o Two”.

A algunas personas se les olvida que It no es realmente el payaso, sino una presencia amorfa que cambia de forma. ¿Por qué crees que It favorece tanto la identidad de Pennywise?

En el libro, Stephen King escribe que Pennywise era su forma “favorita”. No es su forma verdadera. Tampoco estoy tan seguro de que lo de la araña sea su forma verdadera. Pennywise es, sin duda, algo que él disfruta mucho. Es el tipo de matón más malvado. Eso es lo que a él le parece más entretenido. Yo siempre quise que tuviera algo animal en él, algo que simplemente necesita alimentarse. Pero también está este lado de bromista retorcido. Eso se ve también en la serie. Y esas cosas son entretenidas de interpretar.

It es infinito, eterno, y como que está solo. No es humano, así que no tiene una psicología que necesariamente podamos entender. Pero ¿es parte de lo que mueve a este monstruo extraño el deseo de agitar las cosas y causar caos porque… It está aburrido y quiere entretenerse?

Eso también es verdad. Creo que It es muy infantil. Hay un capítulo en el libro donde está contado desde la perspectiva de It, en primera persona, y se lee tal cual como un niño enojado que solo quiere comer y dormir. El corazón y el alma del libro, y de las películas, y de la serie es: se trata de niños. Se trata de crecer, y de transformarse hacia la adultez. Y Pennywise está alineado con ellos en ese sentido, porque él también es un niño. Él usa a los niños porque tienen la mayor imaginación y se asustan fácilmente, y está el factor del miedo, pero él también es medio niño. It es simplemente el peor matón imaginable. Eso es algo que uso mucho en la actuación. Es como… se ríe. Se ríe de ti. Es un bastardo enfermo.