Con Blue Ivy y Rumi en escena: Beyoncé emocionó al público en el primer concierto de su gira “Cowboy Carter”

La artista ofreció un espectáculo de casi tres horas, donde combinó su música, su historia familiar y una poderosa celebración de la cultura afroamericana sureña.

(CNN) — Beyoncé inició su gira Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit en Los Ángeles este lunes, ofreciendo un espectáculo de casi tres horas que dejó claro que no es precisamente su primer rodeo.

El concierto, realizado en el SoFi Stadium de Inglewood, fue una celebración de la cultura negra del sur de Estados Unidos, de la libertad de expresión y de la familia de la artista, con participaciones especiales de sus hijas, Blue Ivy y Rumi Carter.

El repertorio, compuesto por cerca de 35 canciones, abarcó gran parte de la carrera de la ganadora del Grammy, incluyendo temas de álbumes como I Am… Sasha Fierce (2008), Renaissance (2022) y, por supuesto, Cowboy Carter, lanzado el año pasado.

En las enormes pantallas LED del escenario, los visuales mostraban en un momento a Beyoncé con un fajín que decía Reclamación de América. También se proyectaron imágenes de ataúdes cubiertos con la bandera estadounidense junto al mensaje La historia no se puede borrar.

Efectos pirotécnicos a ambos lados del escenario crearon una atmósfera dramática cuando Beyoncé apareció, vestida con un body blanco con flecos, para abrir el show con American Requiem.

Tras su primera interpretación, la artista se detuvo para agradecer al público su apoyo antes de cantar su versión de Blackbird, de The Beatles.

“Quiero agradecerles a ustedes, mis fans, por permitirme crear este álbum”, expresó. “Gracias por darme la libertad creativa para desafiarme a mí misma. Gracias a todos por su apoyo. Significa tanto, tanto”.

Durante America Has a Problem, su hija Blue Ivy, de 13 años, bailó junto a ella en el escenario. Más tarde, mientras interpretaba Protector, Beyoncé presentó a su hija menor, Rumi, de 7 años.

La cantante oriunda de Houston ofreció un espectáculo tan impresionante como su estado natal. Un robot le sirvió whisky, voló suspendida en una enorme herradura, cantó Tyrant montada sobre un toro mecánico y actuó frente a un piano en llamas. Cerró la noche con emotivas versiones de 16 Carriages y Amen antes de hacer su reverencia final.

Entre los asistentes destacados se encontraban Tyler Perry, Oprah Winfrey y Gayle King.

Cowboy Carter fue lanzado en marzo de 2024 y cuenta con colaboraciones de Miley Cyrus, Post Malone, Dolly Parton y Willie Nelson, entre otros.

El álbum rompió varios récords en las listas de Billboard y, en enero, Beyoncé ganó un Grammy por Álbum del Año.

La gira, en tanto, continuará en Chicago el próximo 15 de mayo tras su paso por Los Ángeles.