“A mí también me pifiaron y soy de izquierda y chilena”: Belén Mora desmiente acusaciones de “xenofobia” de George Harris

Belén Mora respondió a George Harris luego de que el humorista venezolano atribuyera su fallido paso por Viña 2025 a la xenofobia del público. La comediante chilena recordó que ella también fue abucheada en 2023 y sostuvo que los comediantes siempre se exponen a este riesgo.

La comediante chilena Belén Mora reaccionó a los comentarios del humorista venezolano George Harris, quien, tras su fallida presentación en el Festival de Viña del Mar 2025, aseguró que el rechazo del público se debió a la xenofobia.

Durante la jornada inaugural del certamen, la rutina de Harris fue abucheada por el “Monstruo” en la Quinta Vergara, lo que lo llevó a retirarse antes de finalizar su rutina.

Luego, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), el comediante también acusó que el certamen “no es para artistas internacionales” y sostuvo que las pifias en su contra respondían a un “boicot”.

“No es FOME, es XENOFOBIA”, escribió en la red social.

Ante estas declaraciones, Mora, quien vivió una situación similar en el Festival de Viña del Mar 2023 cuando no logró terminar su espectáculo debido a la reacción del público, le respondió recordando su propia experiencia.

“A mí también me pifiaron. Y soy de izquierda y chilena. Me pifiaron porque un chiste estaba muy largo y no causó risas. Puede pasar”, le escribió la humorista en X.

En su mensaje, también reflexionó sobre la dinámica del festival y la presión a la que están sometidos los comediantes.

“En cada show nos exponemos a eso. No estoy de acuerdo con la cultura de la pifia. Al músico no lo pifean”, agregó.