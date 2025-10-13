BBC anuncia documental definitivo sobre Michael Jackson que explorará acusaciones de abuso y legado musical

La serie de tres partes examinará la vida del Rey del Pop con archivos inéditos y testimonios cercanos, en medio de la polémica por la próxima película biográfica.

La BBC encargó una serie documental de tres partes titulada Legacy: Michael Jackson, que promete convertirse en el retrato más completo sobre el artista, explorando tanto su genialidad musical como las acusaciones de abuso que persiguieron su carrera. La producción examinará el ascenso de Jackson desde los Jackson 5 hasta su consolidación como ícono global, utilizando “archivo íntimo poco común y entrevistas reveladoras con quienes estuvieron más cerca de él”.

El documental abordará las controversias que marcaron la vida del cantante, incluyendo las acusaciones de abuso sexual que surgieron en 1993 con Jordan Chandler y las posteriores demandas de Wade Robson y James Safechuck en 2013. El patrimonio de Jackson ha negado continuamente todas las acusaciones de abuso sexual presentadas contra el artista fallecido en 2009.

Contexto de producciones recientes

Según reportó NME, esta serie se suma al debate generado por el documental Leaving Neverland de HBO (2019) y la próxima película biográfica Michael, programada para abril de 2025. El director Dan Reed ya calificó la biopic como “sorprendentemente engañosa” por su tratamiento de las acusaciones.

La producción de BBC Factual analizará cómo el legado de Jackson “sigue siendo un enigma complejo”, equilibrando su revolucionario impacto en la música con las sombras que persistieron hasta su muerte. El documental trazarál además cómo su patrimonio continúa generando miles de millones a través de su obra artística.