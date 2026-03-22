Banksy desenmascarado: Investigación revela identidad del misterioso artista callejero tras años de anonimato

Una investigación de Reuters identificó al creador como Robin Gunningham, un hombre de mediana edad de Bristol, Inglaterra. La revelación generó reacciones encontradas en el mundo del arte, donde expertos advierten que el fin del misterio podría afectar el valor y la producción del artista.

(CNN) – El mayor misterio del arte contemporáneo quedó resuelto. Una investigación de Reuters reveló que Banksy es Robin Gunningham, un hombre de mediana edad de Bristol, Inglaterra, un secreto a voces en la industria desde hace años.

El artista, conocido por su obra políticamente cargada y su meticuloso anonimato, no ha confirmado ni desmentido la información.

El costo del anonimato: reacciones y futuro de Banksy

Nico Epstein, consultor de arte y profesor en Christie’s, expresó su decepción: “Ahora que se ha conectado definitivamente con un viejo hombre blanco de Bristol, ya no me entusiasma tanto”.

Epstein advirtió que la revelación podría afectar el valor de su obra, que alcanzó cifras récord como los £18.5 millones por “Love is in the Bin” en 2021. Jerkface, otro artista callejero anónimo, señaló que “la gente no quiere saber quién está detrás de la máscara. Arruina el misterio”.

El anonimato ha sido una herramienta artística con profundas implicaciones. Para el artista detrás de la cuenta Hey Reilly, ocultar su identidad representa “una postura antimoderna” en una cultura obsesionada con la autoexposición.

Academicos como Friendred Peng destacan que cuando se rompe el anonimato, “la obra puede reanclarse al contexto personal, lo que puede reducir su universalidad”. Aunque artistas como J.K. Rowling lograron transitar del seudónimo a la fama sin perder valor, el caso de Banksy abre interrogantes sobre el futuro de su legado y su producción artística.