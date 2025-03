Bajista de Suede celebra gran asistencia de público al Festival REC: “Gracias por el show espectacular”

Este sábado 15 y domingo 16 se celebra en el Parque Bicentenario de Concepción el reconocido Festival REC (Rock en Conce).

El show de música gratuito al aire libre más grande de Chile celebra 10 años de historia, y entre sus principales artistas están Los Tres, Suede, Julieta Venegas, Garbage, Ana Tijoux, Inti Illimani Histórico, entre otros.

La banda británica de rol alternativo, Suede, fue la encargada de dar una de las grandes presentaciones de la primera jornada. Incluso, el vocalista Brett Anderson se bajó del escenario por unos minutos para cantar junto al público.

Tras la presentación, el bajista Mat Osman celebró en sus redes sociales la alta cantidad de público que presenció a la banda.

“Lo siento, tengo que publicar esta gran fotografía con dron de la buena gente del Festival REC (quienes dicen que había 175.000 personas allí)”.

En otro post, Osman escribió: “100.000 chilenos no pueden estar equivocados. Gracias al Festival REC por el show espectacular de ayer”.

100,000 Chileans can’t be wrong. Thank you to the Concepcion Rec festival for a spectacular show yesterday pic.twitter.com/9GYe2En9HW

— Mat Osman (@matosman) March 16, 2025