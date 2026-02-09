¡Histórico!: Revisa el show completo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El puertorriqueño realizó un sentido homenaje a la cultura latina en medio de su presentación en el evento, el que estuvo marcado por las tensiones políticas en Estados Unidos.

Este domingo se realizó la edición 60 del Super Bowl, en la que los Seattle Seahawks derrotaron a los New England Patriots por un marcador de 29 a 13.

Sin embargo, uno de los momentos más mediáticos de la jornada fue el show de medio tiempo, el que contó con la presencia del cantante puertorriqueño, Bad Bunny.

En un espectáculo que se extendió por 13 minutos, Benito realizó un repaso por sus temas más conocidos, con una puesta en escena que homenajeaba a la cultura latina.

Dicho show se produjo en medio de las tensiones políticas en Estados Unidos, especialmente por las críticas al ICE, la policía que ha protagonizado polémicas por sus medidas anti inmigración.

Puedes ver la presentación completa de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 a continuación: