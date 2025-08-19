Aubrey Plaza habla sobre el duelo tras el suicidio de su esposo: “Es como un océano gigante de horror”

La actriz, conocida por sus roles en series como Parks and Recreation y The White Lotus, habló por primera vez respecto a cómo atraviesa la muerte de Jeff Baena en un podcast con Amy Poehler. Y en esa misma línea, aseguró que, pese a seguir trabajando, “el dolor siempre está ahí”.

La actriz Aubrey Plaza se sinceró por primera vez sobre la muerte de su esposo, el director y guionista Jeff Baena, quien falleció en enero a los 47 años.

En conversación con Amy Poehler para el podcast Good Hang, la intérprete de The White Lotus describió cómo vive su duelo y usó una impactante metáfora inspirada en una película de ciencia ficción.

“Has tenido un año terriblemente trágico. Perdiste a tu esposo. Has estado lidiando con eso y has estado buscando muchas formas distintas de encontrar y sentir apoyo… Y en nombre de todas las personas que sienten que te conocen, y quienes en realidad te conocen, quería preguntarte cómo te sientes hoy”, comenzó mencionando Poehler, quien fue su compañera de elenco en la serie Parks & Recreation.

“En este preciso momento, estoy feliz de estar aquí contigo”, respondió Plaza, con cautela.

“En general estoy aquí, funcionando, y me siento muy agradecida de poder seguir moviéndome por el mundo. Estoy bien. Pero, ya sabes… Es una lucha diaria, obviamente”.

Plaza explicó que la cinta The Gorge (2025), dirigida por Scott Derrickson, refleja su experiencia emocional.

En la película, que tiene por protagonistas a Miles Teller y Anya Taylor-Joy, dos francotiradores vigilan desde torres opuestas un abismo del que emergen criaturas monstruosas que intentan escapar.

“Sé que suena tonto, pero vi esa película y pensé: ‘Así se siente esto, así es el duelo’”, relató.

“Es como si todo el tiempo hubiera un océano gigante de horror ahí, justo frente a mí, y lo puedo ver. A veces quiero sumergirme en él, otras solo lo observo, y otras trato de alejarme. Pero siempre está ahí. Siempre”.

¿Quién era Jeff Baena?

Baena, reconocido por películas como Life After Beth (2014), The Little Hours (2017) y Spin Me Round (2022), trabajó junto a Plaza en varios de sus proyectos más destacados.

La pareja comenzó su relación en 2011 y se casó en 2021, aunque, según reportes, estaban separados desde hacía cuatro meses antes de su muerte.

Tras el fallecimiento, la familia de Baena y la actriz emitieron un comunicado conjunto: “Esta es una tragedia inimaginable. Estamos profundamente agradecidos por el apoyo recibido. Por favor, respeten nuestra privacidad durante este tiempo”.