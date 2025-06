¡Atención fanáticos de Guns N’ Roses! Fechas, precios y cómo adquirir entradas para su concierto del 14 de octubre

Por CNN Chile 09.06.2025 / 11:55 Compartir

El tour “Because what you want N’ what you get are two completely different things”, llegará al país junto a su tradicional formación: Axl Rose, Duff McKagan y Slash, junto a la batería de éxitos que ha marcado a varias generaciones de fanáticos.