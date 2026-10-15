ART WEEK 2026 reunirá a más de 380 artistas en Estación Mapocho: Fechas, entradas y actividades

Más de 380 artistas nacionales e internacionales se reunirán en Santiago para una nueva edición de ART WEEK, feria dedicada al arte contemporáneo que regresará al Centro Cultural Estación Mapocho el próximo 7 y 8 de noviembre.

Durante ambas jornadas, el recinto albergará propuestas de pintura, escultura, fotografía, orfebrería y arte urbano, además de experiencias inmersivas, música en vivo, intervenciones artísticas y talleres gratuitos.

La programación contempla artistas chilenos de distintas generaciones, entre ellos Lorenzo Moya, Rafael Ruz, Rodrigo Alvarado, Andrés Vió, Mónica Veliz, Josefa Balbontín y Paz Irarrázaval.

En escultura estarán Tere Haeussler, Esteban Rojas Díaz, Andrea Errázuriz y Constanza Amaral, mientras que la orfebrería contará con trabajos de Verónica Piraino, el colectivo Joya Brava y Celeste Painepán.

También participarán artistas internacionales, como las argentinas Guillermina Espasandin y ALAS; Javier Alvez y el colectivo uruguayo Gente en Obra; y la peruana Claudia Freundt.

Experiencias inmersivas y talleres gratuitos

ART WEEK 2026 no estará limitada a la exhibición y venta de obras. La programación incluirá una experiencia de arte lumínico e inmersivo de la artista chilena Catalina Rojas, además de música en vivo, body painting, intervenciones, actividades infantiles y clases gratuitas de acuarela y conservación de obras.

Otra de las exposiciones recorrerá los 44 años del Calendario SAVAL, reuniendo piezas vinculadas a distintas ediciones de la iniciativa, entre ellas trabajos de Raúl Valdivieso, Roberto Matta y Francisco Gazitúa.

La feria también albergará Evento Puente, iniciativa desarrollada junto a la Embajada de Argentina que pondrá en diálogo el trabajo del artista argentino Mariano Botas con el del chileno Hernán Gana.

Además, cerca de 40 participantes serán seleccionados por un jurado para exhibir gratuitamente durante un mes en el Centro Cultural El Tranque de Lo Barnechea. La edición también contempla el Premio Arte Joven de la Municipalidad de Santiago y reconocimientos destinados a proyectar el trabajo de artistas en México y Argentina.

¿Cuándo es ART WEEK 2026 y cuánto cuestan las entradas?

ART WEEK 2026 se realizará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, entre las 11:00 y las 21:00 horas, en el Centro Cultural Estación Mapocho, ubicado junto a la estación de Metro Puente Cal y Canto.

Las entradas generales tendrán un valor de $3.000 y podrán adquirirse en boleterías y a través de Passline.

El acceso será gratuito para menores de 10 años y adultos mayores de 70 años.