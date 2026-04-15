Anne Hathaway y su sorpresivo conocimiento sobre Chile: “Sé cuánto se vulneró la libertad de expresión y el costo que tuvo”

Los dichos de la estrella estadounidense surgieron cuando se le preguntó qué mensaje daría en un contexto en que la libertad de expresión “no está garantizada”. Hathaway, en tanto, decidió poner el foco en Chile.

Anne Hathaway manifestó públicamente su posición respecto a la libertad de expresión en Chile.

Los comentarios tuvieron lugar en México, en el marco de la gira promocional de El Diablo Viste a la Moda 2, secuela del filme de 2006 que contempla su retorno en el papel de Andrea “Andy” Sachs.

La actriz estuvo presente en la capital del país a fines de marzo junto a su co-protagonista, Meryl Streep; quien, a su vez, se vuelve a poner en los zapatos de la icónica y lapidaria Miranda Priestly.

¿Qué dijo Anne Hathaway sobre Chile?

La consulta fue planteada por la periodista Florencia Vial, de Meganoticias, quien preguntó a ambas ganadoras del Óscar qué mensaje podían entregar “en tiempos en los que la libertad de expresión no está garantizada”.

En ese momento, Hathaway decidió hacer hincapié en el contexto sociopolítico de la entrevista.

“Claramente, debo tener en consideración que estoy hablando con una periodista de Chile”, comenzó señalando, “y saber lo mucho que se vulneró la libertad de expresión en tu país, así como el costo que eso tuvo”.

La actriz de 43 años agregó que no quería dar la impresión de que se tomaba el tema a la ligera.

“No quiero sonar liviana ni decir: ‘Bueno, simplemente sigan hablando’, porque sé que muchas personas en Chile pagaron un precio muy alto al luchar por su derecho a la libertad de expresión. Pero creo que también es importante recordar que es un derecho y que debería ser respetado”, reparó.

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También hizo un llamado a la acción: “Todos tenemos que unir nuestras fuerzas y permanecer unidos en estos momentos y saber realmente de qué lado de la historia queremos estar”.

Por su parte, Meryl Streep conectó la reflexión con el contexto estadounidense.

“En mi país hay un efecto paralizante. Nunca en mi vida había sentido miedo de parte de un grupo de personas a las que respeto y admiro”, señaló.

Y dentro de esa misma línea, apuntó a quienes ocupan cargos públicos y cuestionó el silencio ante ese escenario: “Creo que, para las personas que ocupan cargos de responsabilidad en el gobierno y no alzan la voz… justamente ese es su trabajo. Dependemos de ellas, pero tienen miedo por su seguridad física, y eso es algo que nadie está diciendo en voz alta”.

Streep concluyó conectando su comentario con la referencia que Anne Hathaway hizo a Chile en la misma conversación: “Tú acabas de mencionarlo al hablar de lo que pasó en Chile. Nosotros, como estadounidenses, tomamos eso como una advertencia”.