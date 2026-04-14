Jorginho se retracta tras acusar a Chappell Roan por incidente con su hijastra en Brasil: “Fue un malentendido”

La polémica comenzó durante Lollapalooza Brasil, luego de que un guardia abordara a la esposa de Jorginho y a su hijastra de 11 años en un hotel de São Paulo. En un inicio, el jugador responsabilizó a Chappell Roan del hecho, pero ahora asegura que la cantante no estaba involucrada.

El futbolista Jorginho se refirió públicamente a la controversia que lo enfrentó con la cantante Chappell Roan, asegurando que la artista no tuvo participación en el incidente ocurrido en Brasil.

La aclaración fue realizada a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde el mediocampista explicó que accedió a nueva información tras la polémica generada durante el fin de semana de Lollapalooza Brasil, en São Paulo.

El episodio había sido inicialmente denunciado por el jugador, quien acusó que un guardia (que él vinculó al equipo de la cantante) habría confrontado de forma agresiva a su esposa y a su hijastra de 11 años en un hotel.

En su nuevo mensaje, Jorginho sostuvo: “Quisiera dar una actualización sobre lo que ocurrió durante el fin de semana de Lollapalooza Brasil, ya que hemos visto y escuchado mucho durante las últimas semanas”, agregando que su reacción inicial se dio “en el calor del momento”.

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En esa línea, explicó: “Reaccioné como reaccionaría cualquier padre. Mi prioridad es, y siempre será, proteger a mi familia”.

Sin embargo, el futbolista afirmó que, tras conversaciones posteriores, pudo establecer que la cantante no tuvo conocimiento de lo ocurrido.

“Ahora está claro que ella no tenía conocimiento de lo que ocurrió y no pidió a nadie que se acercara”, escribió, añadiendo que Roan fue “comprensiva y empática”.

Planteó que el episodio sí ocurrió, pero bajo una interpretación distinta a la inicial.

“Aunque todavía no sabemos qué lo llevó a acercarse, ahora está claro que no estaba actuando en nombre de Chappell”, indicó. “En última instancia, fue un malentendido y me alegra poder aclarar los hechos (…). Lamento el impacto que esta situación ha tenido en Chappell Roan, Catherine, Ada y nuestra familia”.

A su vez, intentó cerrar el episodio y pidió bajar el tono de la conversación en redes.

“Siempre voy a defender a mi familia. Pero también sé reconocer cuando las cosas no eran exactamente como parecían al principio”, escribió. “En lo que a mí respecta, este asunto está cerrado”.

Finalizo aclarando que no apoya ni promueve “discursos de odio” o “ataques online” desde ningún sector.

¿Qué pasó con Jorginho y Chappell Roan?

La polémica comenzó a fines de marzo, cuando Jorginho sostuvo que un guardia que él creía vinculado al equipo de Roan se acercó “de manera extremadamente agresiva” a su esposa, Catherine Harding, y a la niña, después de que ambas reconocieran a la cantante durante un desayuno en el hotel.

En su versión inicial, también compartida a través de sus historias de Instagram, el deportista señaló que dicho guardaespaldas acusó a la menor de “faltar el respeto” y “acosar” a la artista, lo que la dejó llorando.

Roan, por su parte, negó públicamente haber tenido conocimiento de la situación.

A través de una serie de videos publicados un día después de la acusación original, la cantante dijo: “Voy a contar mi mitad de la historia de lo que pasó hoy con una madre y una niña que estuvieron involucradas con un guardia de seguridad que no es mi seguridad personal”.

Y sumó: “Ni siquiera vi a una mujer y a una niña; nadie se me acercó, nadie me molestó. Si se sintieron incómodas, eso me pone muy triste. No se merecían eso”.

La posición de la artista fue reforzada, después, por sus representantes.

En una declaración entregada a People, un portavoz afirmó que Roan tiene “tolerancia cero” con el “comportamiento agresivo” hacia sus fans y reiteró que la cantante no estaba al tanto de ninguna interacción entre la madre y la hija con un tercero en el hotel.

El mismo mensaje añadió que ella no instruyó a su seguridad personal ni a nadie de su equipo para acercarse a ellas.