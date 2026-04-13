“Podría haberlo manejado mejor”: Sabrina Carpenter se disculpa por reacción ante grito árabe de celebración en Coachella 2026

El momento ocurrió mientras Carpenter estaba frente al piano y expresó confusion ante un grito del público conocido como zaughrouta, calificándolo de "raro". Al día siguiente, tras vitalizarse la escena en redes sociales, reconoció que “no escuchó con claridad” y no hubo "mala intención" al respecto.

Sabrina Carpenter pidió disculpas tras un momento en Coachella 2026 que se viralizó en redes, luego de que la cantante confundiera una zaghrouta (grito de celebración en culturas árabes) con un “yodel” durante su show en el festival.

El episodio ocurrió el viernes, en un tramo del set que ubicaba a Carpenter sentada frente al piano, en silencio por algunos segundos.

Con una expresión de extrañeza en el rostro, la artista de 26 años dijo: “Creo que escuché a alguien hacer yodel. ¿Eso es lo que estás haciendo? No me gusta”.

Luego, cuando desde el público le respondieron “es mi cultura”, replicó: “¿Esa es tu cultura, el yodel?” y cerró con: “¿Esto es Burning Man? ¿Qué está pasando? Esto es raro”.

my apologies i didn’t see this person with my eyes and couldn’t hear clearly. my reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. could have handled it better! now i know what a Zaghrouta is!

I welcome all cheers and yodels from here on out https://t.co/f3KuT8sggH — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) April 11, 2026

Tras difundirse videos del momento, Carpenter abordó el tema el sábado con un mensaje en X.

En su publicación, escribió: “Mis disculpas, no vi a esta persona y no escuché con claridad”.

Añadió que su reacción fue “pura confusión” y “sarcasmo”, “sin mala intención”, y reconoció: “Podría haberlo manejado mejor”. También señaló: “Ahora sé qué es un zaghrouta. Desde aquí en adelante, recibo todos los gritos de ánimo y también los yodels”.

¿Qué es una zaghrouta?

Según indica Arab America, sitio de medios y recursos comunitarios centrado en la comunidad árabe-estadounidense, la zaghrouta también es conocida bajo el concepto de ululación.

Lo describe como “un sonido vocal largo, vibrante y agudo que representa trinos de alegría. Se produce emitiendo una voz aguda y fuerte acompañada de un rápido movimiento de vaivén de la lengua”.

El origen se remonta a la era preislámica, época en la que se le conocía como “un ritual tradicional de idolatría practicado colectivamente por mujeres que pedían a los ídolos alivio, misericordia, lluvia”, entre otras cosas.

Su uso también aparece en contextos de movilización o estímulo en situaciones comunitarias, incluyendo relatos sobre su presencia junto a instrumentos como tambores.