Cultura música

Angelo Pierattini reaparece públicamente tras grave accidente que lo dejó en coma inducido: “Me estoy recuperando”

Por CNN Chile

06.02.2026 / 10:16

A través de Instagram, el músico advirtió que su retorno a los escenarios se podría producir en algunos meses más.

A través de su cuenta de Instagram, el músico Angelo Pierattini se refirió al grave accidente que sufrió a fines del año pasado, y el que lo obligó a permanecer en coma inducido por algunos días.

El hecho ocurrió el 29 de diciembre, en un accidente automovilístico ocurrido en la Ruta 68.

Luego de dos semanas hospitalizado, Pierattini fue dado de alta a mediados de enero, y recientemente reapareció públicamente a través de sus redes sociales.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, el músico señaló que “estoy aquí porque les quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón ese cariño tan intenso. Ese amor que me ha ayudado un montón para salir adelante”.

Además, aseguró que “estoy muy bien. Me estoy recuperando. Esto no quiere decir que mañana nos vamos a ver en algún escenario, si no que van a pasar varios meses, pero les quiero mandar un abrazo y un beso gigante de agradecimiento a cada uno de ustedes”.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida por Angelo Pierattini (@apierattini)

