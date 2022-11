La más reciente ganadora del Grammy Latino como Mejor Nuevo Artista, Ángela Álvarez, fue entrevistada por el medio Variety respecto a su histórica participación en la premiación.

Con 95 años, la cantante cubana se convirtió en la artista de mayor edad en ganar dicha categoría. Afirmó estar “muy contenta” por haber sido nominada y tener la posibilidad de participar con cantantes “más profesionales”.

Aprendió a cantar cuando era una niña.

“Tenía dos tías que tocaban el piano y ellas me enseñaban mucho a que yo fuera al piano. Ellas tocaban, me copiaban la letra y yo me la memorizaba. Y cuando la familia tenía fiesta de Nochebuena y fiestas de cumpleaños, yo era la artista; me hacían vestido largo y entonces me anunciaban: ‘Ahora viene la artista de la familia, que va a cantar’“, contó al medio entre risas.

Álvarez confesó que escribía canciones desde los 30 años, pero sólo en privado. Dejó de lado su sueño de ser cantante para dedicarse a su familia. Miembros de la misma estuvieron presentes durante la premiación, incluido su nieto Carlos José Álvarez, que produjo el disco 2021 de la cubana, de título homónimo.

“Me siento muy orgullosa, porque veo personas que me saludan con sinceridad. En la sonrisa se los puede ver, y yo misma me digo ‘Angela, tu música ha gustado, porque mira las personas cómo están contentas y te saludan muy felices’ y entonces me siento muy orgullosa”, afirmó.

La artista también compartió consejos respecto a la lucha por los sueños. “Les voy a decir que su vida comienza ahora. Siempre aspiren a poseer algo. Si tienen la inspiración de cantar, de tocar un instrumento, de pintar, cualquier cosa. Háganlo y no piensen que van a fracasar; sigan hacia adelante. Cuando lleguen al final es cuando pueden decir ‘puedo o no puedo’, pero prueben siempre”.

Y añadió: “En este mundo hay muchas puertas abiertas, quien cierra las puertas somos nosotros. Si no luchamos, las puertas se cierran. Y yo tuve que esperar 80 años para llegar a donde he llegado”.