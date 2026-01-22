Cultura música chilena

Ana Tijoux publica “Vinos y Vinilos”, adelanto de su EP “97” junto a DJ Dacel

Por CNN Chile

22.01.2026 / 15:47

El trabajo musical reúne nuevas composiciones grabadas entre Chile y España, y se suma a la agenda de presentaciones que la artista nacional mantiene durante el primer trimestre del año.

La artista chilena Ana Tijoux lanzó este viernes la canción Vinos y Vinilos, El tema corresponde al primer adelanto de su próximo EP titulado 97.

El trabajo fue realizado en colaboración con el productor DJ Dacel. 97 será publicado en marzo y fue grabado entre Santiago y Barcelona.

El proyecto combina rap, uso de samples y producción a cargo de DJ Dacel. El nombre del EP hace referencia al año 1997, cuando ambos artistas se conocieron y comenzaron a trabajar juntos; en tanto, contempla varias canciones desarrolladas a partir de un proceso colaborativo entre ambos músicos.

Vinos y Vinilos ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Este lanzamiento se suma a una etapa activa en la agenda de Ana Tijoux. A comienzos de enero, la artista se presentó en el Zócalo de Ciudad de México, como parte del festival Luces de Invierno. El concierto reunió a miles de asistentes.

Durante las próximas semanas, Tijoux realizará presentaciones en Chile y el extranjero. Estas incluyen conciertos en Santiago, Barcelona, Frutillar y el Estadio Nacional.

Próximos conciertos de Ana Tijoux

  • 22 de enero: Tocatas Mil, Centro Cultural Gabriela Mistral, Santiago (concierto acústico junto a Gabo Paillao).
  • 29 de enero: Manifestó x Palestina, Barcelona.
  • 28 de febrero: Teatro del Lago, Frutillar.
  • 7 de marzo: Festival de la Memoria, Estadio Nacional.

